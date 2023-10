COMBI BESTE in Bad Fredeburg – Wiedereröffnung am 5. Oktober

Ein Wortspiel vorab. Beste Combi oder Combi Beste!.Dahinter steckt jedenfalls ein „lebenswichtiger Betrieb“ für die lokale Grundversorgung. Was sich hochtrabend anhört ist nicht mehr und nicht weniger als die Wiedereröffnung des Lebensmittelmarktes in Bad Fredeburg.

Am 5. Oktober geht es allerdings in Bad Fredeburg nicht mehr in den Markant Markt Siebrichhausen. Am Donnerstag betreten die Kundinnen und Kunden ab 7:00 Uhr den neuen COMBI BESTE. Der Name hat sich geändert, die ganze Ladeneinrichtung und das angebotene Sortiment auch. Ansonsten erwartet die Kunden das vertraute Verkaufspersonal sowie die bekannten, ergänzenden Angebote heimischer Unternehmen. Metzgerei MERTE und Bäckerei Sommer werden ebenso ihr hochwertiges Angebot in den Räumen von COMBI BESTE anbieten, wie zahlreiche regionale Anbieter: von Bauer Ax, über Riffelmann-Senf bis zum Weltbiermarkt und zum WOLL-Angebot.

Anna Beste

Anna Beste, Tochter des früheren Inhabers Albert Siebrichhausen, und schon lange das bekannte Inhabergesicht, hat zu Beginn des Jahres eine komplette Renovierung und Neuausrichtung des Marktes beschlossen. Die Entscheidung, ging mit der Übernahme der Lebensmittelmärkte in Bad Fredeburg und Meschede von ihrem Vater einher. „Der Markt in Fredeburg ist seit 2010 unverändert. Hier waren alleine aus energetischen Gründen wichtige Erneuerungen zwingend erforderlich: energiesparende Kühltheken und stromsparende LED-Beleuchtung erforderten entsprechende Umbaumaßnahmen. In dem Zuge habe ich mich auch für ein anderes Vertriebskonzept entschieden.“ Anna Beste, die mit Leidenschaft und Engagement ihre Märkte betreibt, hat in der neuen Zusammenarbeit mit den vor allem in Norddeutschland weit verbreiteten COMBI-Märkten, den aus ihrer Sicht optimalen Partner für Einkauf, Marketing, Logistik und Abrechnung gefunden. „Ich kann jetzt ein größeres Sortiment von wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs gemeinsam einkaufen, anbieten und auch werblich vorstellen. Daneben bietet die Kooperation beste Möglichkeiten, das regionale Angebot, was es dann nur in den beiden COMBI-Märkten in Meschede und Bad Fredeburg gibt, auszuweiten und so für unsere Kunden hier ein exklusives Angebot vorzuhalten.“

Neueröffnung am 5. Oktober ab 7:00 Uhr

Moin-Karte, Würstchen und Waffeln zur Eröffnung

Am Eröffnungstag können die Stammkunden und neuen Kunden des Marktes COMBI BESTE sich in aller Ruhe im Markt umsehen und nach den alten und neuen Produkten Ausschau halten. Die neuen Eigenmarken von COMBI wie „Jeden Tag“, „Goldmarie“ oder „Küstengold“ werden dabei sicherlich ebenso Aufmerksamkeit und Interesse finden wie das gesamte Sortiment. Das gilt auch für die insgesamt 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes. Insgesamt sind bei COMBI BESTE in Bad Fredeburg und Meschede 46 Menschen in Voll-, Teilzeit und zur Aushilfe beschäftigt.

Neu ist die „Moin-Karte“, eine Vorteilskundenkarte, mit der Kundinnen und Kunden von COMBI BESTE zahlreiche Einkaufsvorteile und zusätzliche Informationen zu Produkten und Aktionen bekommen. Ein leckeres Bratwurstbrötchen kann vor oder nach dem Rundgang durch den neuen Markt ebenso genossen werden, wie lecker duftende Waffeln am dafür eingerichteten Stand des Fredeburger Kindergartens. Die dort erzielten Erlöse kommen dem Kindergarten zugute und werden für einen guten Zweck gespendet. So gibt es für alle Sauerlandfreunde in kostenloses Exemplar des WOLL-Sommermagazins und für durstige Kehlen steht ein frisch gezapftes Schmallenberger Bier bereit. Es gibt somit am Donnerstag viele gute Gründe, um den Weg nach Bad Fredeburg zu machen und ab 7:00 Uhr morgens sich selbst ein Bild vom neuen COMBI BESTE-Markt zu machen.

Kontakt: COMBI BESTE, Holthauser Str. 1 – 57392 Bad Fredeburg – Telefon: 0 2974 968599 – https://www.combi.de/marktauswahl/Beste-Bad-Fredeburg