„Mit jedem Mitarbeiter wurde mein Unternehmen stärker“

Der Obermarsberger René Elias hat in den sieben Jahren seiner Selbständigkeit schon so einiges erreicht. Für den „absoluten Bauchmenschen“ ging es mit viel Einsatz und Risiko, aber ohne Rückschläge bisher nur bergauf. Dabei setzt der Firmenchef vor allem auf seine derzeit siebenköpfige Mannschaft aus den verschiedensten Gewerken.

René Elias kennt sich aus mit Böden, mit Pflastersteinen ebenso wie mit Gartenerde. Wohl deshalb hat er nicht „auf Sand gesetzt“, obwohl er auch bei großen Entscheidungen und hohen Investitionen stets seinem Bauchgefühl vertraut hat. Trotzdem hatte der Erfolg selbst ihn überrascht: „Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Was den Maschinenpark und unsere Arbeit angeht, sind wir ganz weit vorne.“

Gerade erst hat der Garten- und Landschaftsbauer einen selbst geplanten Bauhof in der Marsberger Mühlenstraße errichtet. Bis auf das Dach, das von der Firma Armin Scholand gebaut wurde, haben seine Mitarbeiter komplett alles in Eigenregie gebaut. In der 500 m² großen Halle ist der Fuhrpark untergebracht: „Fünf Bullis, Radlader, Hoflader, Minibagger und sehr viele weitere Maschinen und Kleingeräte – alles für den täglichen Einsatz. Es kommt daher selten vor, dass wir eine Maschine zu mieten müssen“, berichtet der Obermarsberger, „Auf dem Außengelände mit 1.500 m² ist genügend Platz, für die Lagerung von unseren stets benötigten Materialien. In Zeiten von Baumaterial-Mangel oder langen Lieferzeiten, hat uns das sehr geholfen“

Ein gut aufgestelltes Team

Das Team um René Elias ist an allen Tagen des Jahres gut beschäftigt. „Schlechtwetter“ heißt für sie nicht, die Hände in den Schoss zu legen, sondern dann gilt es, sich um andere Dinge kümmern. Manchmal sind das Innenarbeiten, manchmal Wartungs- und Reparaturaufgaben. Für den Chef heißt es dann auf jeden Fall Büroarbeiten, da er diese alle selber macht.

Mit seinem siebenköpfigen Team ist René Elias gut aufgestellt. Seine Mitarbeiter kommen aus den unterschiedlichsten Handwerksberufen: Maurer, Betonbauer, Dachdecker, Putzer/Maler, Maschinist, Gärtner bzw. Gärtnerin, da auch zwei Frauen im Handwerker-Team sind. Mit den vielfältigen Aufgaben haben sich auch die Aufgabenbereiche geweitet. Der Maurer packt ebenso beim Landschaftsbau an wie der Maler bei der Grünflächenpflege. „Vielseitigkeit ist unsere Stärke!!! Das ist unser Slogan und gibt uns ein Alleinstellungsmerkmal in Marsberg und der näheren Umgebung“, so Elias.

Stärke und Alleinstellungsmerkmal

Mit gleich drei Gewerken ist die Firma in die Handwerksrolle eingetragen: Fliesenarbeiten, Raumausstattung und Straßenbau/Pflasterarbeiten. Das Portfolio des Unternehmens ist gut aufgestellt: Neben den üblichen Aufgaben eines Landschafts- und Gartenbauers wie Rasen mähen, Hecken schneiden, Baumfällung, Zaunbau werden auch Pflaster, Fliesen- und Mosaikarbeiten übernommen. Ebenso Trockenbau- und Baggerarbeiten und Hausmeistertätigkeiten Raumausstattung und Winterdienst für Bestandskunden gehören dazu.

„Seit drei Jahren sind wir sehr stark in den WPC-Sektor eingestiegen, Terrassen, Balkone uvm. Dieses hat dann dazu geführt, dass wir uns im Bereich Poolanlagen versucht haben. Und auch das war bzw. ist ein voller Erfolg, sodass wir mittlerweile sechs Poolanlagen gebaut haben und weitere in der Bestellung sind. Hierbei möchte ich erwähnen, dass dies nicht ohne die Firma DKV, in Person von Michael Hörster möglich wäre, der uns die Wannen liefert und sich sehr stark für uns engagiert“, berichtet Elias. „Das Hauptgeschäft ist aber die Grünanlagenpflege und Gartengestaltung, wo wir auch sehr gute und namhafte Referenzen vorweisen können, dazu kommen dann die vielen privaten Dauerpflege-Kunden. Viele Kunden in der näheren Umgebung sind beim Haus & Garten Service mit einem Rundum-Sorglos-Paket unter Vertrag.“

Für René Elias ist die Zufriedenheit jedes einzelnen Kunden wichtig, somit hat er eine sehr hohe Anforderung an sich selbst sowie an den Arbeiten, die erledigt werden.

Der Schritt in die Selbständigkeit

Zwei Jahre hatte René Elias für eine damals am Diemelsee ansässige Firma gearbeitet. „Nach Feierabend habe ich mir dann meine eigene Firma aufgebaut“, erzählt er. Die Maschinen der alten Firma durfte er dazu nutzen. „Damals hatte für mich jeder Tag bis zu 17 Stunden, und das sieben Tage pro Woche. 2015 machte er sich selbständig, arbeitete als Subunternehmer für die Firma – und stellte seinen ersten Mitarbeiter ein. Mit dem Eintritt des zweiten, Stefan Nawroth, kamen weitere Arbeiten hinzu, Maurer- und Pflasterarbeiten. Letztendlich stand er vor der Entscheidung, bei der Firma aufzuhören und seine eigene Firma zu puschen – alternativ die Firma zu übernehmen.

Er entschied sich für die Übernahme, und das war genau richtig.

Eine neue und gute Konstellation

Seine frühere Chefin, arbeitet heute als Angestellte bei ihm. Diese neue Konstellation erwies sich sowohl für den Kundenstamm der früheren Firma Behle als auch für den jetzigen Haus & Garten Service von René Elias als ideal. Ohne sich an neue Gesichter gewöhnen zu müssen, erhielten die Kunden zusätzliche Leistungen. Auf der einen Seite z. B. die Pflasterarbeiten, auf der anderen das Schneiden von Hecken. Ein Mehrwert, vor allem in Zeiten, in denen bei fast allen Handwerksbetrieben mit Wartezeiten gerechnet werden musste. Der Firmenchef benötigte schon bald weitere Mitarbeiter.

Seit 2016 stetig bergauf

René Elias setzt voll auf die Stärke seiner Mitarbeiter, auf deren Können und Teamgeist. Dafür hat er sich Facharbeiter ins Unternehmen geholt, die jeder für sich eine Bereicherung sind. Und er setzt auf den guten Ruf seiner Firma, den man sich hart erarbeitet hat, sowie auf die Weiterempfehlung, die für eine kleine Firma Gold wert ist. Und so kann er heute auch voller Stolz sagen:

„Wir sind ein starkes Team auf einem goldenen Weg, wenn die Zeiten so arbeitsreich bleiben.“