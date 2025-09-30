 Mit Herzblut zum Erfolg 

Ausbildungspreis 2025 des südwestfälischen Handwerks: Vorbildliche Leistung ausgezeichnet – Siegerehrung mit Minister Karl-Josef Laumann

Sie sind engagiert, kreativ und setzen sich mit außergewöhnlichen Ideen für ihre Auszubildenden ein: Neun Betriebe nominierte in diesem Jahr die Handwerkskammer Südwestfalen für den Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks in Kooperation mit den Kreishandwerkerschaften. Ausbildung ist für alle eine Herzensangelegenheit. Das ist spürbar, das strahlen sie aus. Diese Strahlkraft und vorbildliche Leistung überzeugten auch die Jury.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Festsaal der Tanzwelt Schauburg in Iserlohn wurde im Beisein von Minister Karl-Josef Laumann das Geheimnis um den Titelgewinn gelüftet. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes NRW hatte erneut die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen.

Vier Betriebe stehen als Gewinner fest:

Kategorie Leistung & Erfolge

Dünschede Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Meschede (Sponsor Volksbank Sauerland)

Kategorie Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement

Seyffarth Bad & Heizung GmbH & Co. KG, Lüdenscheid (Sponsor Sparkasse an Volme und Ruhr)

Kategorie Ehrenpreis

Aland Bedachungen GmbH & Co. KG, Arnsberg (Sponsor Signal Iduna)

Sonderpreis der Jury

Verfuß GmbH, Hemer (Vermächtnis von Dietmar Behrends. Der verstorbene Handwerksmeister hat der Handwerkskammer einen Teil seines Vermögens hinterlassen mit dem Auftrag, in Ausbildung zu investieren.)

Ausbildung ist erster Karrierebaustein

Bereits zum neunten Mal hatte die Handwerkskammer in Kooperation mit den Kreishandwerkerschaften in Südwestfalen und unterstützt von Sponsoren den Ausbildungspreis ausgelobt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kommt der Ausbildung eine besondere Bedeutung zu. „Sie ist für junge Menschen der erste Karrierebaustein“, betonte Kammerpräsident Jochen Renfordt bei der Preisverleihung. Aus den vielfältigen Bewerbungen wurden neun für die Nominierung ausgewählt. Das sei nicht einfach gewesen, denn „alle Betriebe haben etwas Besonderes.“ Oft ist es nur ein kleiner Hauch mehr, der den Ausschlag gibt. „Sie alle sind Gewinner – auch die Nominierten“, beglückwünschte Renfordt sie zu dieser Auszeichnung.

„Ohne Ausbildung sind wir nichts“

Zu den ersten Gratulanten zählte in diesem Jahr Minister Karl-Josef Laumann, der die Urkunden überreichte. „Ohne Ausbildung sind wir nichts“, hob der Minister hervor und unterstrich, wie wichtig es sei, einen Beruf zu lernen. In diesem Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen mehr Lehrverträge abgeschlossen. „Das ist eine wunderschöne Entwicklung.“ Dazu habe auch die verbesserte Berufsvorbereitung beigetragen. Dennoch: Es gibt zu viele junge Leute im Land, die keinen Beruf lernen. 13 Prozent der Arbeitsplätze seien mit Menschen ohne Berufsausbildung besetzt. Für Laumann bedeutet das: „Wir müssen gesellschaftlich dahin kommen, dass wir die Verpflichtung haben, einen Beruf zu lernen.“

Viele Karrieren im Handwerk haben in den ausgezeichneten Ausbildungsbetrieben begonnen: In den Würdigungen aller Betriebe wurde einmal mehr deutlich, wie vielfältig die Ideen und das außergewöhnliche Engagement eines jeden Einzelnen sind. Hinzu kommt oftmals darüber hinaus die Mitarbeit im Ehrenamt, eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Miteinanders. Das verdient Beifall und Anerkennung.

Neben der Urkunde und der handwerklich gefertigten Siegerskulptur freuten sich die Ausbildungsbetriebe des Jahres 2025 über eine Prämie von 2.000 Euro. Die übrigen Nominierten erhielten 500 Euro, jeweils gestiftet von der IKK classic, und ebenfalls eine Trophäe als sichtbares Zeichen ihrer Leistung.

Die nominierten Betriebe

Kategorie Leistung & Erfolge

Dünschede Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Meschede

GEISE Elektrotechnik GmbH, Marsberg

Verfuß GmbH, Hemer

Kategorie Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement

Seyffarth Bad & Heizung GmbH & Co. KG, Lüdenscheid

Bäckerei & Mühle Eberhard Vielhaber GmbH & Co. KG, Sundern

W&O Schmidt Friseure, Medebach

Kategorie Ehrenpreis

Aland Bedachungen GmbH & Co. KG, Arnsberg

Autohaus Keller GmbH & Co. KG, Siegen

Lichthaus Menne GmbH, Meschede

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen

