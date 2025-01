Mit Herz und Hand – Tradition trifft Kreativität

Ehepaar Vente aus Bilstein vereint Handwerkskunst mit viel Geschmack

Mitten in Bilstein, in einer kleinen Seitenstraße passiert Großartiges. Andrea und Martin Vente beweisen ein perfektes Handwerk mit Geschmack. Die beiden verbinden meisterliches Handwerk mit kulinarischer Kreativität. Ihre Geschichte ist eine Hommage an Tradition, Leidenschaft und die Freude, Menschen mit Köstlichkeiten zu begeistern. In ihrem Betrieb verschmelzen jahrhundertealte Bäckereitradition mit modernen Catering-Ideen zu etwas Besonderem.



Was heißt das? Zum einen gibt es da die Bäckerei. Zum anderen einen erfolgreichen Partyservice. Möglich macht das die Kombination aus Bäcker und Köchin. Blicken wir zurück. Vor nun mehr 37 Jahren kam Andrea Vente aus beruflichen Gründen nach Bilstein. Sie machte nicht nur eine Ausbildung im Hotelfach sondern setzte noch die Lehre als Köchin oben drauf. In dieser Zeit lernte sie den Bäcker Martin Vente kennen. „Das war damals gar nicht einfach, wenn er aufstand, ging ich erst in Bett“, erinnert sich Andrea Vente. Doch wer die beiden kennt, der wusste schon damals: das passt. Und so war es auch – Hochzeit, zwei Kinder, die Arbeit in der Bäckerei und im Verkauf folgten.

Gebürtig aus Serkenrode hätte sie damals nicht gedacht, dass sie heute gemeinsam mit ihrem Mann Martin neben der Bäckerei ein erfolgreiches Catering-Unternehmen führt. „Schnittchen, Brötchen, Gebäck und Kuchen – als Köchin habe ich gedacht: Da kann man doch mehr draus machen. Ich habe Ideen ausprobiert, verworfen und wieder Neues entwickelt. So kam das alles ins Rollen“, erinnert sich Andrea Vente an die Anfänge. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin habe sie dann losgelegt, neben dem täglichen „Backgeschäft“ ihre Fingerfood-Kreationen zu entwickeln. Kleine Canapés, Flying Buffets, verschiedene lokale und internationale Spezialitäten, ob heiß oder kalt, ob altbewährte Klassiker oder trendy Streetfood, von Vorspeisen bis zum Dessert, bieten sie mittlerweile in einer umfangreichen Angebotspalette. Und: Immer eng abgestimmt mit den Kunden. „Es ist uns wichtig, zu wissen, was gewünscht wird. Wir arbeiten immer individuell passend.“

Frisch und regional

Die Begeisterung der Kunden ist groß, weil sie einfach nicht nur kreative Ideen liefert, sondern auch ein Händchen für Präsentation und Dekoration hat. „Ja, klar, das Auge isst mit“, lacht sie. Abgesehen davon, dass das Ehepaar für konsequent frische Backwaren und Küche stehen, ist ihnen selber der regionale Einkauf enorm wichtig. „Unsere Bäckerei gibt es bereits seit dem Jahr 1890 und seither im Familienbesitz und wir backen täglich frische Waren. In unserem Ladenlokal in Bilstein werden ab den frühen Morgenstunden frisch gebackene Waren angeboten. Bei den Produkten achten wir auf lokale bzw. regionale Produkte und lassen beispielsweise das Mehl in einer Mühle in der Region mahlen. Die meisten Waren werden auf Basis von alten Familienrezepten gebacken“, berichtet Martin Vente.

Quelle: Bäckerei Vente

Jede Jahreszeit schmeckt anders und sieht auch anders aus. Langweilig wird es dem 55-jährigen Bäckermeister nicht. „Ich sehe es meiner Frau mittlerweile schon an, wenn sie wieder eine neue Idee, eine neue Kreation im Kopf hat. Dann wird getüftelt, bis es passt.“ Neben dem Ladenlokal der Bäckerei noch zusätzlich einen Liefer- und Partyservice der besonderen Art zu bieten, fing vor etwa zehn Jahren an. Langsam, aber sicher kam die Bekanntheit und der Erfolg. Die Talfahrt durch Corona sehen die beiden heute als Sprungbrett, größer zu werden. Firmen akquirieren und probieren lassen, standen auf dem Programm. Frei nach dem Motto: Jeder Anfang ist lecker. Und siehe da, es kamen wieder Aufträge von Firmen, von privaten Kunden und Kantinen. Heute stehen auch Schützenfeste auf dem Programm. Fingerfood-Catering für jeden Anlass. Egal, wie groß oder klein die Bestellung ist, jeder Kunde ist König. Je nach Auftragsgröße steht ein perfekt eingearbeitetes Helferteam zur Seite. „Wir sind kreativ und lieben unsere Arbeit. Mir ist klar, dass man als kleiner Betrieb gut sein muss, um wahrgenommen zu werden. Die Vielfalt und unsere Leidenschaft machen den Erfolg“, erwähnt Andrea Vente. Neben der Bäckerei haben sich Andrea und Martin einen Namen als Catering-Spezialisten gemacht – und das ohne große Werbung. „Unsere Kunden erzählen weiter, wie zufrieden sie mit uns sind. Diese Mundpropaganda ist unser größtes Lob“, freuen sich die beiden. Was mit kleinen Experimenten begann, wurde mittlerweile zu einem erfolgreichen Catering-Service.

Quelle: WOLL Magazin

Abgesehen davon ist das Vente Team extrem herzlich, bodenständig und zuverlässig. Sie verstehen und beherrschen ihr Back- und Kochhandwerk. Frisch muss es sein, qualitativ einwandfrei muss es sein und ganz einfach besonders. Und das ist es.