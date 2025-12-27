Mit Herz aus Stahl und Wurzeln im Wald

F. Müller Fahrzeugbau in Eslohe-Bremke – vier Generationen Leidenschaft für Forsttechnik

Wenn in Bremke morgens die Tore der Werkhalle aufgehen, riecht es nach Metall, Hydrauliköl und Sauerländer Tatkraft. Dann beginnt bei F. Müller Fahrzeugbau ein neuer Arbeitstag voller Schweißfunken, Erfindergeist und mit dem Blick auf das, was die Region seit Jahrhunderten prägt: den Wald.

Seit über 100 Jahren ist der Familienbetrieb aus Eslohe-Bremke eng mit der Forstwirtschaft verbunden – zunächst als Holztransporteure, später als Entwickler und heute als einer der führenden Spezialisten für Forstfahrzeuge in Deutschland.

Vom Holzrücken zur Konstruktion

Die Geschichte begann 1919, als Ferdinand Müller gemeinsam mit einem Nachbarn den Holztransport mit Pferd und Wagen aufnahm. Holz war Lebensgrundlage, Brennstoff und Baustoff. Und wo Holz bewegt wurde, war Müller nicht weit. „Mein Großvater kannte den Wald wie seine Westentasche“, erzählt Ferdinand Müller (57), Geschäftsführer in dritter Generation. „Diese Erfahrung ist bis heute Teil unserer Identität.“ Aus der Praxis erwuchs Technik. In den 1950er Jahren entwickelten die Söhne Ferdinand und Heinrich erste eigene, besonders robuste Fahrzeuge – gebaut für die steilen Hänge und engen Wege des Sauerlands. Ende der 1960er Jahre entstand der erste Langholzzug mit hydraulisch nachlenkendem Nachläufer. „Das war echte Pionierarbeit“, erinnert sich Müller. „Wir bauten etwas, das es noch nicht gab – weil wir es brauchten.“

Quelle: F. Müller Fahrzeugbau GmbH & Co.KG

Von der Hofwerkstatt zur modernen Halle

1974 wurde angebaut, sechs Jahre später folgte der Neubau im Esloher Gewerbegebiet, dem bis heute ge- nutzten Firmenstandort. 1981 kam die Partnerschaft mit Scania hinzu.

Zwischen Stahlträgern, Schweißplätzen und Konstruktionsbüro wuchs ein Unternehmen, das sich nie aus der Ruhe bringen ließ. „Wir sind Sauerländer“, sagt Ferdinand Müller. „Wir reden nicht viel – wir machen. Und was wir machen, soll halten.“



Mit der Überführung der bisherigen OHG in zwei Unternehmen erfolgte 2008 eine strategische Neuausrichtung: F. Müller Fahrzeugbau GmbH & Co. KG und die H. Müller Spedition GmbH & Co.KG. „So konnte sich jeder Bereich optimal entwickeln– die Spedition beim Transport, wir beim Bauen“, erklärt Müller.



Vierte Generation gestaltet Zukunft

Seit 2023 ist mit Felix Ferdinand Müller (29) die vierte Generation im Betrieb. Wirtschaftsingenieur und internationaler Schweißfachingenieur – und dennoch mit beiden Füßen im Sauerland verwurzelt. „Ich bin mit Öl an den Fingern groß geworden. Jetzt möchte ich die Technik, die mein Vater und Großvater aufgebaut haben, weiterentwickeln – leichter, digitaler, effizienter. Aber das Herzstück bleibt: Wir bauen Fahrzeuge für Menschen, die im Wald arbeiten.“

Heute ist F. Müller Fahrzeugbau deutschlandweit bekannt. Das Programm umfasst Lang- und Kurzholzfahrzeuge, selbstlenkende Nachläufer (MNL), Wechselsysteme (MLWS), Kombi-Ladebrücken sowie Separat- und Speziallader für Bahn und Schiff. Dazu kommen Rückeraupen (MRR), individuelle Forstausrüstungen und Spezialumbauten für den harten Geländeeinsatz. „Bei uns bekommt niemand eine Standardlösung“, sagt Felix Müller. „Jeder Betrieb hat eigene Anforderungen – und genau das macht unseren Beruf so spannend.“

Quelle: F. Müller Fahrzeugbau GmbH & Co.KG

Service mit Handschlag

Seit über 40 Jahren ist Müller Scania-Servicepartner. Ob Reparatur, Umbau oder Ersatzteilversorgung: Der Servicegedanke ist Teil der Firmenkultur. „Wer bei uns anruft, landet nicht in einer Warteschleife, sondern spricht mit einem Müller“, sagt der Senior lachend.

Wer durch die Werkhallen geht, spürt den Geist des Sauerlands: bodenständig, verlässlich, technisch auf der Höhe der Zeit. „Wir reden nicht über Nachhaltigkeit – wir leben sie“, sagt Felix Müller. „Der Wald ernährt uns seit vier Generationen. Darum tun wir alles, um ihn besser und sicherer zu bewirtschaften.“

Ausbildungsplätze mit Zukunft

Bei F. Müller Fahrzeugbau wird Zukunft gemacht – mit Herz, Stahl und Teamgeist. Ob Kfz-Mechatroniker/in für Nutzfahrzeuge oder Metallbauer/in im Fahrzeug- und Karosseriebau: Hier lernen junge Menschen ein modernes, bodenständiges und regional verwurzeltes Handwerk mit Perspektive. „Unsere Azubis sehen jeden Tag, was sie geschafft haben“, sagt Felix Müller. Sein Vater ergänzt: „Wir bilden fürs Leben – nicht nur für den Betrieb.“



F. Müller Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Im Wennetal 11, 59889 Eslohe-Bremke

T.: 02973 / 97990

www.mueller-fahrzeugbau.de