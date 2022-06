Mit guter Werbung zum Erfolg

Das Sauerland ist Standort vieler mittelständischer Unternehmen. Diese blicken oft zurück auf eine langjährige Tradition und sind lokal etabliert. Für neue Unternehmen kann es daher im Sauerland schwer sein, Fuß zu fassen. Von hoher Wichtigkeit für den Erfolg ist daher eine gute Werbung, die Aufmerksamkeit für die eigene Firma in der Zielgruppe erregt.

Um dies zu erreichen, sind Werbemittel eine Notwendigkeit. Der Ausdruck bezeichnet jegliche Formate, die eine Werbebotschaft beinhalten. Damit sind sowohl haptische Materialien gemeint als auch digitale Banner oder Werbespots.

Werbemittel sind nicht dasselbe wie Werbeträger

Werbemittel sind zu unterscheiden von Werbeträgern, auch wenn die Begriffe oft synonym verwendet werden. Das Werbemittel jedoch ist das konkrete Ausdrucksmittel (also entweder der Kugelschreiber oder der Werbespot selbst) und der Werbeträger das übergeordnete Medium, über den das Werbemittel verbreitet wird.

Mit einer durchdachten Werbekampagne zum ersehnten Erfolg

Eine erfolgreiches Marketing will gut durchdacht sein. Zur heutigen Zeit sind die Menschen mit Werbung geradezu erschlagen. Anzeigen prangen an Hauswänden, auf Bussen, auf Taxen. Im Internet ist eine Werbung auf nahezu jeder Website geschaltet und sowohl im Radio als auch im Fernsehen wird das Programm mitunter für ganze fünf Minuten unterbrochen, um die Spots abzuspielen.

Dementsprechend ist die goldene Regel für eine erfolgreiche Werbekampagne, dass sie sich abgrenzt von Anderen und Aufmerksamkeit erregt. Um dies zu erreichen, muss die Kampagne natürlich auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Hierfür muss im ersten Schritt die Zielgruppe definiert werden. Wenn die Produkte beispielsweise an Menschen aus dem Sauerland gerichtet sind, sollten diese zum beispielweise durch kulturelle Bezüge abgeholt werden.

Aus der Masse hervorstechen: Einer der wichtigsten Aspekte erfolgreicher Werbung

Um die Abgrenzung von der Masse zu gewährleisten, was besonders für Start-ups mit geringen Budget relevant ist, sollte man sich zudem mit den möglichen Werbeträgern und -mitteln auseinandersetzen. Bei kleinem Budget für das firmeneigene Marketing eines sauerländischen Unternehmens kann zum Beispiel am ehesten auf Anzeigen in den regionalen Zeitungen zurückgegriffen werden oder Werbung im lokalen Radio Sauerland geschaltet werden.

Bei deutschlandweit agierenden sauerländischen Unternehmen ist auch eine Werbung im überregionalen Fernsehen oder Radio sinnvoll, so wie eine generelle Schaltung von Anzeigen auf Social Media wie Instagram, Facebook oder Twitter. Unternehmen, die besonders hohen Wert auf langfristige Kundenbindung legen, können auch auf die klassischen Werbeartikel zurückgreifen, die man mittlerweile ganz einfach im Internet über Websites wie https://www.pens.com/de/ bestellt werden können.

Bei Werbeartikeln, wie beispielsweise mit dem Firmenlogo bedruckten Kugelschreibern, Notizblöcken, Taschen oder Feuerzeugen, ist der Vorteil, dass die Kunden einerseits ein praktisches kleines Geschenk erhalten und sie andererseits bei Benutzung jedes Mal an die Firma erinnert werden. Zudem ist es auch möglich darüber Neukunden zu erwerben, wenn die Werbemittel beispielsweise bei einem Messestand im Sauerland an interessierte Besucher kostenlos herausgegeben werden.

Welche Methode für die Werbung gewählt wird, ist letztlich dann aber doch abhängig von der Zielgruppe: Bei einer jungen Zielgruppe ist es durchaus von Vorteil online zu werben. Es kann außerdem direkt zur Website des Unternehmens verlinkt werden, wodurch Kaufprozesse effektiv abgekürzt werden. Bei einer älteren Zielgruppe jedoch ist es ratsamer auf die Klassiker wie bedruckte Kugelschreiber zurückzugreifen, da die Präsenz dieser Gruppe im Internet eher geringer ist.