Mit großer Kaderstärke Richtung Olympische Spiele 2026

Matthias Sommer (zweiter von rechts) präsentierte bei der Jahreshauptversammlung des BSC Winterberg den Weltmeistertitel im Viererbob unter Vereinskollegen. Als Teil des Bobteams Friedrich zählt Sommer zu den heißen Kandidaten für eine olympische Medaille. Foto: Stallmeister (NWBSV)

Winterberg (pst). Der olympische Winter 2025/2026 steht vor der Tür und auch einige Aktive aus dem Bereich des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, auf Edelmetall im Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo, wo vom 7. bis 22. Februar 2026 die Wettbewerbe Rennrodeln (7.–12. Februar), Skeleton (12.–15. Februar) und Bob (15.–22. Februar) ausgetragen werden. Die aktuellen Kader des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) belegen die Hoffnungen dank Kaderqualität- und -stärke.

Unter den Hoffnungsträgern für Olympia befinden sich mit der Bobpilotin Laura Nolte und Skeletonpilotin Hannah Neise (beide BSC Winterberg) immerhin zwei Goldmedaillengewinnerinnen von 2022 in China. Auch Anschieber Matthias Sommer (BSC Winterberg), damals noch mit Pilot Christopher Hafer, kam ebenfalls mit einer Medaille zurück von den vergangenen Olympischen Spielen. Mittlerweile ist Sommer im Team des Doppelolympiasiegers der beiden letzten Spiele und Rekordweltmeisters, Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg). Damit sind Sommers Hoffnungen auf erneutes Edelmetall in Italien mehr als berechtigt.

Neben Sommer stehen mit Leonie Fiebig (BSC Winterberg), Deborah Levi (SC Potsdam/BSC Winterberg), Kira Lipperheide (TV Gladbeck), Neele Schuten (TV Gladbeck) stehen vier NWBSV-Anschieberinnen bei den Frauen im Olympiakader für den kommenden Winter. Wenn sie für die Spiele nominiert werden und fit sind, zählen sie alle zu Medaillenkandidatinnen.

Das gilt auch für die Rodlerin Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg), die mit ihrer Doppelsitzerpartnerin Jessica Degenhardt (RRC Altenberg) unter anderem mehrere Weltmeistertitel einfuhr. Bei einer Qualifikation für den Saisonhöhepunkt, zählt das sächsisch-sauerländische Duo Degenhardt / Rosenthal zu den heißesten Eisen für einen Treppchenplatz in Italien.

Beim Blick auf den Olympiakader im Skeleton sticht neben Hannah Neise aus nordrhein-westfälischer Sicht Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland) hervor. Sie gewann 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea die Silbermedaille und zählt seit Jahren zur Weltspitze in ihrem Sport. Sowohl für Neise und Pfeifer besteht bei der Qualifikation für Olympia sowohl im Einzel als auch im Team-Wettbewerb die Chance auf Medaillen. Für Felix Seibel (BRC Hallenberg), der im Perspektivkader im Skeleton steht, muss zunächst der Sprung in den Weltcup gelingen, bevor er den olympischen Traum hegen darf.

Angesichts der guten Aussichten und der Anzahl von neun NRW-Aktiven im Olympiakader, sechs im Perspektivkader und 16 im Nachwuchskader des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland ist der Bundesstützpunktleiter Thomas Kurschilgen optimistisch und sagt: „Die Kaderberufung 2025/2026 des Bob- und Schlittenverbands unterstreicht die starken Perspektiven des Bundes- und Landesstützpunkts Winterberg mit Blick auf die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d’Ampezzo. Mit insgesamt 15 Athletinnen und Athleten in den Olympia- und Perspektivkadern können wir in Winterberg zuversichtlich in die Saison 2025/2026 starten. Auch im Nachwuchsbereich zeigt sich ein großes Potenzial: Die jungen Talente werden verstärkt internationale Einsätze im Kufensport anstreben.“

Die Kadersportler des NWBSV und des Bundesstützpunkts Winterberg für 2025/2026

im Überblick:

Bob:

Olympiakader (OK):

Leonie Fiebig (BSC Winterberg), Deborah Levi (SC Potsdam/BSC Winterberg), Kira Lipperheide (TV Gladbeck), Laura Nolte (BSC Winterberg), Neele Schuten (TV Gladbeck), Matthias Sommer (BSC Winterberg)

Perspektivkader (PK):

Lena Brunnhübner (TuS Hachenburg/Winterberg), Charlotte Candrix (BSC Winterberg), Leonie Kluwig (SC Potsdam/Winterberg), Lauryn Siebert (BSC Winterberg), Simon Büthe, (BSC Winterberg)

Nachwuchskader 1 (NK1):

Naus Mira (E. Frankfurt/Winterberg)

Nachwuchskader 2 (NK2):

Lena Böhmer, Annica Deblitz, Jill Kemp, Pauline Theine, Jana Vollmer, Julius Gerke, Yuri Hanssen, Justin Junker, Robin Erewa (alle BSC Winterberg), Jakub Fialek (BRC Hallenberg), Yannis Müller, Leon Schwöbel (beide TuS Hachenburg), Vincent Herbst, Max Schulz, Guibert Ziwo (SC Potsdam)

Ergänzungskader (EK):

Claudia Schüßler (Mitteldeutscher SC Magdeburg)

Skeleton:

Olympiakader (OK):

Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland), Hannah Neise (BSC Winterberg)

Perspektivkader:

Felix Seibel (BRC Hallenberg)

Nachwuchskader (NK1):

Niels Sommer (BRC Hallenberg)

Nachwuchskader 2 (NK2):

Benedikt Weller (BRC Hallenberg) Samuel Schollmeyer (TuS Hachenburg)

Rodeln:

Olympiakader (OK):

Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg)

Nachwuchskader (NK1):

Laura Koch, Lara Hartmann (alle BSC Winterberg)

Nachwuchskader (NK2):

Koch, Marit (BSC Winterberg)