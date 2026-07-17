Mit FINNE auf Entdeckungstour durch die heimische Wasserwelt

Bäche, Flüsse und Talsperren prägen das Sauerland wie kaum eine andere Landschaft der Region. Doch viele dieser Gewässer stehen zunehmend unter Druck: Steigende Temperaturen, lange Trockenperioden und invasive Arten verändern empfindliche Ökosysteme spürbar. Umso wichtiger wird es, Kinder frühzeitig für Natur- und Gewässerschutz zu sensibilisieren. Genau hier setzt das Projekt „FINNE“ – Fischwelt in NRW neu entdecken“ des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e.V. an.



Seit mehreren Jahren arbeitet die Raphael-Grundschule Eslohe mit dem Landesfischereiverband NRW zusammen und ermöglicht Schülerinnen und Schülern der Klassen 3 und 4 den Besuch einer Angel-AG im Rahmen des FINNE-Projekts. Finanziert wird das Projekt durch das Land Nordrhein-Westfalen, sodass für die Kinder keinerlei Kosten entstehen und alle gleichermaßen teilnehmen können. Dabei geht es längst nicht nur ums Angeln. Vielmehr lernen die Kinder, wie komplex und faszinierend das Leben unter der Wasseroberfläche ist.



Kinder entdecken die Welt unter der Wasseroberfläche

Bei Gewässeruntersuchungen an dem Bach „Essel“ in Eslohe werden die Schülerinnen und Schüler selbst zu kleinen Naturforscherinnen und Naturforschern. Mit Keschern, Lupen und Bestimmungskarten erforschen sie Wasserlebewesen wie Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegen oder Würmer. Spielerisch lernen sie dabei, wie die Wasserqualität bestimmt wird und welche Auswirkungen Umweltverschmutzung oder Klimawandel auf heimische Gewässer haben können. Schnell wird deutlich: Nur gesunde Gewässer bieten Lebensraum für eine vielfältige Tierwelt.

Simon und Mika vom Landesfischereiverband NRW erklären den Kindern im Umweltbildungsprojekt FINNE die heimischen Gewässer und Fischarten.

Besonders faszinierend sind für viele Kinder heimische Fischarten wie Hecht, Barsch oder Aal. In der Angel-AG erfahren sie, welche Aufgaben Fische innerhalb eines Ökosystems übernehmen und warum jede Art wichtig für das biologische Gleichgewicht ist. Auch bedrohte Arten wie der Europäische Edelkrebs stehen im Mittelpunkt. Gleichzeitig lernen die Kinder, welche Gefahren invasive Arten wie die Quaggamuschel oder eingeschleppte Flusskrebse für heimische Gewässer darstellen.



Natur erleben am Hennesee und Esmecke-Stausee

Ein Höhepunkt des Projekts ist das Schnupperangeln am Hennesee oder am Esmecke-Stausee. Gemeinsam mit dem Angelverein Wennetal sammeln die Kinder erste praktische Erfahrungen am Wasser. Dabei stehen nicht nur Technik und Geduld im Vordergrund, sondern vor allem der respektvolle Umgang mit Natur und Tierwelt. Viele Kinder erleben hier zum ersten Mal bewusst die Ruhe und Schönheit der heimischen Gewässer.



„Ergänzend haben wir bereits die Fischerei Linde sowie die Fischerei am Möhnesee besucht und das Projekt immer wieder mit eigenen Ideen erweitert“, erklärt Eva Bartnik, Diplom-Sozialpädagogin und Organisatorin der Angel-AG an der Raphael-Grundschule Eslohe. Bei den Ausflügen in die Fischereien lernen die Kinder verschiedene Entwicklungsstadien von Fischen kennen und erfahren, wie nachhaltige Fischzucht funktioniert. Gleichzeitig erhalten sie Einblicke in den Beruf des Fischwirts und entwickeln ein besseres Verständnis für Lebensmittelproduktion und Naturschutz.



Umweltbildung kreativ und nachhaltig gestalten

Ergänzt werden die praktischen Erfahrungen durch kreative Projekte in der Angel-AG. Die Kinder bauen Aquarien aus Schuhkartons, gestalten Fischmodelle oder lösen Rätsel rund um heimische Gewässer. „So wird Umweltbildung altersgerecht, greifbar und nachhaltig vermittelt“, betont Eva Bartnik.



Ein entscheidender Erfolgsfaktor des Projekts ist die Arbeit der FINNE-Mitarbeitenden. Mit großem Fachwissen rund um Fischwelt, Gewässerökologie und Naturschutz werden komplexe Themen spannend und kindgerecht vermittelt. Gleichzeitig werden die Kinder aktiv eingebunden und mit viel Begeisterung an Natur- und Umweltthemen herangeführt.



„Für unsere Schule ist das Projekt und die Zusammenarbeit mit dem Landesfischereiverband NRW eine große Bereicherung“, betont Eva Bartnik. Gemeinsam mit Schulen und Vereinen vermittelt der Landesfischereiverband Wissen über heimische Lebensräume und stärkt das Verantwortungsbewusstsein der jungen Generation. „Ziel ist es, Kindern nachhaltige Naturerfahrungen zu ermöglichen und sie für einen bewussten Umgang mit Umwelt und Gewässern zu sensibilisieren“, erklärt Max Beeing, Projektleiter des FINNE-Projekts.



Weitere Informationen zum FINNE-Projekt finden Interessierte unter: www.lfv-westfalen.de

Kontaktdaten:

Raphael-Grundschule Eslohe

Schulstraße 5

59889 Eslohe

Leitung: Nicole Waldow-Bierbaum