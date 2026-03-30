Mit digitaler Klarheit in den Frühling

Unternehmensprozesse, die wirklich funktionieren

In der WOLL-Winterausgabe haben wir erzählt, wie KONSULTEC seine Wurzeln im Schmallenberger Sauerland schlägt und mit moderner digitaler Buchhaltung (Fibu-as-a-Service) Unternehmer entlastet hat. Jetzt, wenn es draußen wieder grünt, rückt ein anderer, zentraler Baustein der Unternehmens-Organisation in den Fokus: die ganzheitliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse: vom Einkauf bis zur Produktion und vom Kundenmanagement bis zur Finanzübersicht.



Denn eines steht fest: Wirtschaftlicher Erfolg entsteht heute dort, wo Abläufe reibungslos ineinandergreifen. Genau hier setzt die Expertise von KONSULTEC an: als SAP-Business-One-Partner für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 1000 erfolgreich umgesetzten Projekten begleitet das Team Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft – von der Beratung über die Implementierung bis zum Support im laufenden Betrieb.



Warum gerade jetzt digitalisieren?

In einer Zeit, in der Geschwindigkeit, Transparenz und effiziente Entscheidungen entscheidend sind, hilft eine digital vernetzte Struktur, Ressourcen optimal zu nutzen. Ob Standardprozesse harmonisiert, Datenflüsse automatisiert oder Finanz- und Lagerprozesse in einem System zusammengeführt werden – mit SAP Business One als technischem Fundament schaffen Unternehmen Klarheit über ihre Zahlen und Abläufe. Das erleichtert die Steuerung des Unternehmens erheblich und schafft Freiräume für das Kerngeschäft.



Lösungen, die bei Ihnen anfangen

Von Handel und Dienstleistung über Produktion bis zu spezialisierten Branchen: KONSULTEC entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die genau dort ansetzen, wo Unternehmen sie brauchen. Besonderer Wert liegt auf modularer Beratung – Sie wählen genau die Unterstützung, die zu Ihrer aktuellen Situation passt: nur Prozess-Optimierung, komplette ERP-Einführung oder längerfristige Betreuung mit Support und Weiterentwicklung.



Nahbar, persönlich, vor Ort

Was die Menschen im Sauerland besonders schätzen, bleibt dabei der Anspruch: nah, verlässlich und verständlich. Trotz hochkomplexer Technik stehen bei KONSULTEC die Menschen im Mittelpunkt – sowohl auf Seiten der Kunden als auch bei den Beratern in Schmallenberg. Die digitale Transformation wird so nicht zu einem abstrakten Projekt, sondern zu einem partnerschaftlich begleiteten Schritt in eine stärkere Zukunft.



Konsultec in Schmallenberg



Ansprechpartner vor Ort:

Dustin Ränker, Südstraße, Schmallenberg

www.konsultec.de/fibu-as-a-service

Tel:+49 151 26026637

info@konsultec.de

