Magazin für die Sauerländer Lebensart

Mit Detektor und Taschenlampe auf abendliche Entdeckungstour: Fledermaussafari mit den NaturRangern

Sie fliegen lautlos durch die Nacht, jagen Mücken und orientieren sich mit faszinierender Präzision durch Echoortung: Fledermäuse sind wahre Meister der Dunkelheit – und alles andere als gruselige Blutsauger. Wer die faszinierenden Tiere einmal hautnah erleben möchte, hat in den Sommerferien die Gelegenheit dazu.

2. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Natur Ranger e.V.

Gemeinsam mit der Tourist-Information Bestwig laden die NaturRanger zu drei spannenden Fledermaussafaris in Ostwig und einer im Valmetal ein. Ausgestattet mit Fledermausdetektoren, machen sich die Teilnehmer*innen auf die Suche nach den lautlosen Jägern der Nacht.

Die Exkursionen sind kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Fledermaussafaris finden am Dienstag, 21. Juli 2026 um 21:00 Uhr, Dienstag, 28. Juli 2026 um 21:00 Uhr und Mittwoch, 26. August 2026 um 20:00 Uhr statt.

Treffpunkt ist das „Lokale Umwelt Zentrum“ kurz LUZ an der Alfert 9 im Ortsteil Bestwig-Ostwig (am Wasserkraftwerk). Eine Fledermaussafari im Valmetal findet am Donnerstag, 30. Juli 2026 um 21:00 Uhr statt. Treffpunkt ist hier vor dem Landgasthof Rüppel, Valme 4 im Ortsteil Valme. Die Fledermaussafaris eignen sich besonders für Familien mit Kindern – aber auch alle anderen Naturfreunde sind herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Über eine freiwillige Spende zugunsten der Jugendarbeit der NaturRanger freut sich der Veranstalter. Anmeldung & Informationen: Tourist-Information Bestwig, Tel.: 02904-712810 oder online unter www.hennesee-sauerland.de/fledermaus-safari.

Quelle: Natur Ranger e.V.
Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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