Mit dem Spirit einer jungen Generation

FH3 in Warstein – einer von 26 „Dritten Orten“ in NRW

Das gab es hier in Warstein früher nicht! Ein Ort, an dem man sich trifft, an dem man arbeitet und an dem man gut unterhalten wird. Die NRW-Landesinitiative nennt es „Dritte Orte“ und meint die Treffpunkte neben dem eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz. In Warstein heißt er „FH3“. Fördermittel machen es möglich – und junge Warsteiner machen aus guten Ideen ein dickes PLUS für die Menschen ihrer Stadt.

„Endlich haben wir für unser Projekt die optimalen Räumlichkeiten gefunden“, freut sich Günther Risse, 1. Vorsitzender im Projektteam, das sich für das FH3 engagiert. „Ganz zentral am Marktplatz gelegen wird nun auf 108 m² in einem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäude aktuellste Technik einziehen – und der Spirit einer jungen Generation.“

Multifunktionale Räumlichkeiten mit kleiner Bühne

Auch Sascha Clasen und Maximilian Spinnrath engagieren sich für das neue Begegnungszentrum. „Nach Anfangsversuchen in zwei kleineren Locations starten wir nun richtig durch“, freut sich Sascha Clasen. Maximilian Spinnrath ergänzt: „Hier wird es sowohl Treffen von Vereinen als auch Auftritte von Künstlern auf unserer kleinen Bühne geben. Und im Alltag wird das FH3 offen sein für Menschen, die reden, erleben oder arbeiten wollen.“

Austausch mit Gleichgesinnten und leistungsfähiges Equipment

Arbeiten? „Ja“, so Risse, „unter dem Überbegriff ‚Coworking Space‘ wird hier effektives Arbeiten am Computer möglich sein, im Idealfall inklusive des Austausches mit Gleichgesinnten. Leistungsfähiges Equipment, schnelles WLAN – so mancher der Warsteiner Free-Lancer oder Start-up-Unternehmer wird zu schätzen wissen, was er hier künftig, auch ohne Investitionen in eigene Büroräume, nutzen kann.“

260.000 Euro für Warsteins Zukunft

Aber selbst der, der beispielsweise bloß mal Bedarf für eine wirklich gute Video-Ausrüstung hat, wird hier fündig, denn die technische Ausstattung im FH3 lässt kaum Wünsche offen und ist mietbar. „Rund 260.000,00 Euro stellt das Land NRW für die gute Idee aus Warstein zur Verfügung“, verrät Günther Risse. „Damit sorgen wir natürlich auch selbst für Events in der Region. Ein schönes Beispiel dafür ist unser vielbeachtetes Sommerinterview mit Bürgermeister Dr. Thomas Schöne, das samt Quizpart auf dem Lörmecke-Turm live in etliche Warsteiner Gastronomie-Betrieben übertragen wurde und tagelang in aller Munde war.“ Günther Risse ergänzt: „Wir brauchen in Warstein mehr Leben – und wir schauen mit positivem Blick darauf, was man hier braucht.“

Nebenberufliches Engagement von jungen Warsteinern

Insgesamt 26 Projekte werden in NRW unter dem Motto „Dritte Orte“ gefördert. „Das herausstechende an unserem Warsteiner FH3-Projekt ist, dass es von einem jungen Team gestemmt wird, und das sogar rein nebenberuflich“ so Sascha Clasen. „Wir investieren Zeit und Energie, weil uns die Warsteiner und die Zukunft Warsteins wichtig sind.“ Nicht nur auf die in Kürze anstehende Eröffnung darf man sich freuen, sondern generell über diesen zukunftsweisenden (dritten) Ort in Warstein.

Weitere Informationen gibt es unter www.welovewarstein.de.