Mit dem Bootsführerschein das Sauerland erkunden – Abenteuer auf Flüssen und Seen

Nicht nur wegen der wunderschönen Landschaften und der dichten Wälder ist das Sauerland ein beliebtes Reiseziel. Auch die zahlreichen Wasserwege laden zu einer Erkundungstour ein. Das ist selbstverständlich mit dem gemieteten Kajak oder einem SUP möglich, besonders interessant wird es aber mit dem Boot. Ein Bootsführerschein eröffnet Einheimischen und Touristen die Möglichkeit, die Schönheit der Region aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.

Idylle und Ruhe sind hier genauso zu finden wie herausfordernde Wassersportaktivitäten und unvergessliche Events. Hier ist für jeden Geschmack das passende Erlebnis auf dem Wasser dabei. Es folgen nun einige interessante Tipps zum Entdecken der schönsten Wasserwege im Sauerland.

Die unterschiedlichen Sportbootführerscheine und ihr Geltungsbereich

Wer einen Bootsführerschein machen möchte, hat 2 Optionen zur Auswahl:

Der Sportbootführerschein See gilt für Nord- und Ostsee, aber auch für Meere auf der ganzen Welt, zum Beispiel vor Ibiza, Kroatien oder Mallorca.

Der Sportbootführerschein Binnen berechtigt zur Fahrt auf Flüssen und Seen.

Für Bootstouren im Sauerland ist natürlich der Sportbootführerschein Binnen der relevante Führerschein. Inhaber dieses Scheins können mit dem eigenen oder einem gemieteten Boot die vielen Seen und Flüsse des Sauerlands erkunden. Genau wie der Sportbootführerschein See kann er bei der Bootsschule1 zu günstigen Konditionen und mit bester Unterstützung online und vor Ort erworben werden. Die Teilnehmer werden optimal auf die Prüfung vorbereitet, was sich in einer sehr geringen Durchfallquote widerspiegelt.

Ein eigenes Boot ist nicht zwingend erforderlich

Es ist zwar sehr angenehm, ein eigenes Boot zu besitzen. Um die Wasserwege und die Natur drumherum im Sauerland zu erkunden, ist es jedoch nicht zwingend erforderlich. In der Region gibt es viele Bootsverleihe, die eine breite Auswahl an Motor- und Segelbooten zur Miete bereithalten. Sowohl stunden- als auch tageweise Ist es somit kein Problem, sich ein Boot gegen Gebühr auszuleihen. Häufig ist das sogar praktischer, da es nicht bei allen Seen und jeder Bootsgröße möglich ist, von einem See zum anderen zu manövrieren. Wer mehr erkunden möchte, kann das geliehene Boot ganz einfach zurückgeben und sich am nächsten See ein anderes ausleihen.

Ein guter Bootsverleih stellt zudem sicher, dass die vermieteten Boote gut gewartet und stets bereit für unvergessliche Abenteuer sind. Anders als bei einem eigenen Boot ist der Aufwand somit relativ gering, und die Vorteile des Bootsfahrens können ohne die lästige damit verbundene Arbeit der Bootsbesitzer genossen werden.

Beliebte Wasserwege im Sauerland

Sowohl für Freizeitkapitäne als auch für passionierte Wassersportler hat das Sauerland ideale Bedingungen zu bieten. Malerische Seen und idyllische Flüsse laden zu unvergesslichen Bootsfahrten und Erkundungstouren ein. Wir möchten daher nun einige der beliebtesten Gewässer dieser Region vorstellen. Es lohnt sich, einige davon mit dem Bootsführerschein zu erkunden und die einzigartige Atmosphäre zu genießen.

Biggesee

Der Biggesee hat eine Fläche von 8,95 Quadratkilometern und ist damit der größte Stausee des Sauerlands. Er ist sowohl bei Bootsfahrern als auch bei Wassersportlern sehr beliebt. Angler schätzen den See wegen seines vielfältigen Fischbestands.

Die Fahrt auf dem Biggesee wird aber nicht nur durch die große Wasserfläche zu einem Erlebnis, sondern auch dank der malerischen Umgebung. Wälder und sanfte Hügel lassen sich an zahlreichen Ausläufern des Biggesees erkunden, und zahlreiche Anlegestellen laden zu einer Pause an Land ein.

Sorpesee

Das Wasser des Flusses Sorpe, auf dem ebenfalls schöne Bootstouren möglich sind, wird an einer der größten Talsperren zum Sorpesee gestaut. Er ist der tiefste Stausee im Sauerland. Eingebettet in die waldreiche Landschaft des Sauerlands ist auch der Sorpesee ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber und Wassersportler. Das klare, saubere Gewässer lädt zudem auch zum Schwimmen ein. Es lohnt sich daher, am Ufer festzumachen und eine Runde baden zu gehen.

Möhnestausee

Ein weiterer beliebter Stausee ist der Möhnestausee. Dieser ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren für die nach ihm benannte Gemeinde Möhnesee, die zu Nordrhein-Westfalen gehört und am Rande des Sauerlands liegt. Sie eine der jüngsten Gemeinden Deutschlands, denn Möhnesee entstand erst im Jahr 1969 bei einer kommunalen Neuordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, bei der das bis dahin bestehende Amt Körbecke aufgelöst wurde. Entspannte Touren auf dem Möhnesee sind ein weiterer guter Grund, den Sportbootführerschein Binnen zu machen und daraufhin selbst ein Boot über den See steuern zu dürfen.

Ruhr

Die Ruhr entspringt im Hochsauerlandkreis und mündet in den Rhein. Sie zählt zu den Flüssen, die bei Bootsfahrern besonders beliebt sind. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass sich hier das Naturerlebnis mit reichlich Kultur kombinieren lässt. Es ist möglich, entspannt die Ruhr entlangzufahren und die Natur und das Leben an den Ufern zu betrachten. Wer die Umgebung noch genauer kennenlernen möchte, legt an der ein oder anderen Stelle an und erkundet die Dörfer der unmittelbaren Umgebung, von denen jedes seinen ganz eigenen Charme hat.

Sicheres Fahren auf Flüssen und Seen

Wer mit dem Boot das Sauerland aus einer neuen Perspektive erkundet, darf einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen nicht vernachlässigen. Unabhängig von den eigenen Schwimmfähigkeiten ist es wichtig, eine Schwimmweste zu tragen. Außerdem gilt es, das Boot vor jeder Fahrt auf technische Mängel zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass ausreichend Sprit für den Motor vorhanden ist. Die Sicherheitsausrüstung und der Erste-Hilfe-Kasten müssen ebenfalls in einem einwandfreien Zustand sein. Bei extremen Wetterbedingungen oder zu starkem Wind ist es wichtig, sich die eigenen Grenzen einzugestehen und die Bootsfahrt auf einen günstigeren Zeitpunkt zu verschieben.

Verantwortungsvolles Verhalten auf dem Wasser

Sicheres Fahren mit dem Boot bedeutet auch, sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Menschen auf Seen und Flüssen und gegenüber der Umwelt zu verhalten. Zu anderen Booten, Badenden und Anglern muss ein ausreichend großer Abstand eingehalten werden, um niemanden zu gefährden.

Es erklärt sich von selbst, dass Bootstouren nur dort stattfinden sollten, wo sie klar erlaubt sind. Ein respektvoller Umgang mit der Umgebung sorgt dafür, dass das Sauerland auch noch in den kommenden Jahren ein malerisches Ausflugsziel für Bootsfahrer bleibt.