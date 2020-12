Mit 500 PS zum Konzert

Big Band des Musikvereins Antfeld kommt mit rollender Bühne

Eine tolle Initiative! Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Und kreative Not beflügelt offensichtlich ganz besonders. So auch die lokalen Vollblutmusiker der Big Band des Musikvereins 1981 Antfeld. Die Combo aus Bläsern, Saxophonistinnen, Keyborderin, Gitarrist, Bassist und Schlagzeugern fehlte das Musizieren vor und mit dem Publikum in diesem Sommer so sehr, dass sie unter dem Motto „Big Band on Tour“ kurzerhand mit einer „Fahrenden Bühne“ ihre Zuhörerschaft zu Hause besuchte. Damit sorgten die Musiker bei den überraschten Konzertgästen des Christopherus-Hauses Velmede und des Josefsheims Bigge für willkommene musikalische Abwechslung und konnten endlich noch mal ein gemeinsames Konzert aufführen.

A46-Run war der Anstoß

„Eigentlich hat alles schon mit dem A46-Run 2019 begonnen“, erzählt die Vereinsvorsitzende Silke Rüther. „Damals sind wir das erste Mal mit einem LKW zum Auftritt gefahren und haben von der Ladefläche aus für Stimmung auf dem Event gesorgt“, so Rüther. „Das gemeinsame Organisieren, Packen, Aufbauen, Anreisen, Musizieren und auch wieder Abbauen war ganz anders als bei ’normalen’ Konzerten. Wir hatten gemeinsam so viel Spaß, dass wir bereits 2019 beschlossen die Big Band bei Gelegenheit wieder on Tour zu schicken“, erklärt Silke Rüther.

Ohne Musik ist alles doof

Und dann kam Corona und damit die Musiksaison ohne Schützenfestauftritte, ohne Frühschoppen und auch ohne gemeinsame Proben. Schade, dachten sich die ambitionierten Antfelder Musiker und wurden kreativ. Neben einem gemeinsamen „Corona-Online-Musik-Projekt“, bei dem jedes Big-Band-Mitglied zuhause allein musiziert und/oder singt und später die Einzelaufnahmen als Zusammenschnitt mit Video und Fotos unterlegt wurden, war nun auch die Gelegenheit da, die Big Band erneut „on Tour“ zu schicken. „Wir haben gemeinsam überlegt, wer denn von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen ist, wo wir viele Menschen erreichen und natürlich, wo wir mit dem LKW überhaupt hinpassen. Und so sind wir auf das Christopherus-Haus und das Josefsheim gekommen“, berichtet die Vorsitzende Silke Rüther. Musik verbindet

Dass Musik verbindet, ist bei der Big Band Antfeld keine Phrase. Kathy (Altsaxophon) und Jannik (Schlagzeug) erzählten ihrem Chef von der Idee

der „Big Band on Tour“ und fragten ihn, ob sie für dieses Projekt einen Firmen LKW haben könnten. Seine Antwort war ein klares JA. Big Band Leiter Fabian (Trompete) und der musikalische Leiter des MV, Sebastian (Posaune), sorgten für die etwas andere und LKW-konforme Technik.

„Als sowohl das Christopherus-Haus als auch das Josefsheim ihre Zustimmung für das kleine, aber feine Musikevent gegeben haben, haben wir alles schnell festgeschnallt und schon ging die Reise los“, beschreibt Silke Rüther die Konzert-Aktion treffend.

Zukunftsmusik „Wir hätten gern noch am Erikaneum Olsberg gespielt, aber leider war der Tag zu kurz“, erzählt Silke Rüther noch. Aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Denn die abschließende Frage, ob sich die Big Band Antfeld zukünftig weitere „Big Band on Tour-Konzerte“ vorstellen könne, löst ein Lächeln bei der Saxophonistin aus und ihre Antwort ist eindeutig: „Ja. Es hat uns so viel Spaß gemacht, dass weitere Konzerte von der LKW-Bühne nicht auszuschließen sind.“