Minishettys – die Kleinsten sind die Größten

Ob Stall, Zaumzeug oder Anhänger – bei den Minishettys ist alles eine Nummer kleiner. In Oberveischede dreht sich seit rund zwanzig Jahren gleich auf zwei Höfen alles um Minishetlandponys.

Die Begeisterung für Pferde war bei Wolfgang und Manuela Schneider schon lange da, früher sind sie sogar selbst Turnierpferde geritten. Christine Droste ist mit Haflingerpferden aufgewachsen und hat 2002 zudem ihre Liebe zu den Minishettys entdeckt. Seitdem züchtet sie die Ponys mit der einzigartigen Haflingerfarbe, die ein Stockmaß von maximal 87 Zentimetern erreichen.



Zwei Jahre später bauten die Schneiders in unmittelbarer Nachbarschaft ihr Gestüt mit den Ponys auf, und waren damit ebenfalls bei den ersten in Südwestfalen.

Quelle: Michael Walkenbach

Heute gibt es 13 Zuchtverbände in Deutschland, die nach den Richtlinien des Mutterstammbuchs in Schottland Minishettys registrieren und Abstammungspapiere ausstellen. Nur vier Zuchtstätten in Deutschland haben ihren kompletten Ponybestand in der Haflingerfarbe.



Jedes Tier trägt einen Chip und unterliegt bei Eintragung ins Zuchtbuch einem DNA-Abgleich, damit der jeweilige Stammbaum eindeutig nachgewiesen werden kann. Auf der Eliteschau in Münster, den Handorfer Kleinpferdetagen, stehen regelmäßig sowohl die Minis aus dem Gestüt Schneider, die im englischen Zentralregister mit dem Zusatz „aus dem Veischedetal“ eingetragen sind, auf dem Siegerpodest, als auch die HD‘s vom Hof Droste.



Beim Umgang mit den Pferden wird schnell klar, bei beiden ist es nicht nur ein Hobby, sondern große Leidenschaft: In Oberveischede sind die Kleinsten einfach die Größten!



Weitere Infos unter:

www.minishetty-veischedetal.de

www.hofdroste-oberveischede.de