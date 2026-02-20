Mild-süffiges Pülleken jetzt auch alkoholfrei

Mit dem Hellen Pülleken 0,0% wächst die Pülleken-Familie weiter: Neben dem Hellen Pülleken und dem Hellen Zitrönken ergänzt nun ein alkoholfreies Helles das Sortiment der Brauerei C. & A. Veltins. Damit wird die Marke Pülleken zum stimmigen Trio – charmant, humorvoll und ganz nah an den aktuellen Konsumtrends. Denn alkoholfreie Biere erfreuen sich wachsender Beliebtheit, insbesondere milde, helle Sorten mit erfrischendem Charakter. „Mit dem Hellen Pülleken 0,0% reagieren wir auf die hohe Nachfrage nach alkoholfreien Bieren und bleiben dabei unserer Markenwelt konsequent treu“, erklärt Stefan Wiesmann, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins. „Aller guten Dinge sind drei: Mit dem Markentrio bedienen wir die wesentlichen Sortenpräferenzen der Verbraucher – vom klassischen Hellen über das fruchtige Zitrönken bis hin zur alkoholfreien Variante.“ Das Helle Pülleken 0,0% präsentiert sich hellgelb im Glas und fügt sich stimmig in die Pülleken-Familie ein. Milde Malznoten und eine feine, fruchtige Hopfung sorgen für einen ausgewogenen und erfrischenden Eindruck. Geschmacklich bleibt das neue Familienmitglied damit ganz nah am Original: mild gehopft, süffig und genussfreudig. Der Charakter bleibt – ganz ohne Alkohol.

Markentreu, aufmerksamkeitsstark und am Puls der Zeit

Auch optisch fügt sich das Helle Pülleken 0,0% nahtlos in die Markenfamilie ein. Das bekannte Etikettendesign wird durch eine blaue Markenwelt mit blauem Kronkorken ergänzt, die das alkoholfreie Produkt klar kennzeichnet und gleichzeitig unverwechselbar macht. Humor und Leichtigkeit bleiben feste Bestandteile der Markeninszenierung. Die Markteinführung erfolgt ab dem 15. März im Handel im Drittelliter-Mehrweggebinde, verfügbar im 24er-Mehrwegkasten und im Sixpack. Ab Juni folgt zusätzlich die conveniencegerechte 0,33-l-Dose. Begleitet wird der Launch durch einen eigenen Anklapper im Rahmen der Pülleken-TV-Kampagne sowie durch die Präsenz auf Streaming-Sendern und auf Social Media. Sampling-Aktionen, aufmerksamkeitsstarke Kleinstdisplays und Showplatzierungen, unter anderem mit einem PoS-Lastenrad für das gesamte Pülleken-Trio, sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Mit dem Hellen Pülleken 0,0% stärkt die Brauerei C. & A. Veltins nicht nur ihr alkoholfreies Angebot, sondern investiert gezielt in die Zukunft der Marke Pülleken – humorvoll interpretiert, zeitgemäß positioniert und für alle Genussmomente offen.