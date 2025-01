Mika inspiriert Polizistin für Bienenbuch

Wieder einmal erfüllt die HSK-Polizei ihre ureigenste Pflicht: An der vielbefahrenen B7 in Wehrstapel hat sie eine Blitzanlage zur Überwachung des Verkehrs aufgestellt. Im Polizeiauto schaut der vierjährige Mika der Polizistin Susanne bei der Arbeit über die Schulter. „Wieder einen erwischt!“ – Vier Jahre später kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen. Die Polizistin Susanne Köhler ist in ihrer Freizeit leidenschaftliche Imkerin und Schützerin der Bienen. Sie hat bisher schon drei Matilda-Bienenbücher veröffentlicht. Im aktuellen Band „Matilda und das Konzert der Bienen“ taucht Mika als Bienenschützer und Held des Buches auf, inspiriert durch den kleinen Mika im Polizeiauto. Da war es mehr als eine Überraschung, als beim Besuch der Grundschule Wehrstapel, die ein Bücherset von 25 Büchern mit begleitendem Theaterbuch überreicht bekam, der nun achtjährige Mika auftauchte. Mit einem Lächeln erinnerte er sich an den damaligen Besuch im Polizeiauto. „Du hast mir doch von den Bienen erzählt und mir ein Matilda-Buch geschenkt (Band 1).“

Quelle: WOLL Magazin

Quelle: WOLL Magazin

Quelle: WOLL Magazin

Quelle: WOLL Magazin

Quelle: WOLL Magazin Stadt. Gymnasium Meschede – Theater Projekt 5. + 6. Klasse Lehrerin Johanna Meier aus Wenholthausen und ihre Kollegin Luisa Lübke aus Sundern (nicht auf dem Foto) – Foto: Lehrerin Johanna Meier und Autorin Susanne Köhler