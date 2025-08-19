Mexican Summer im Freizeitpark FORT FUN Abenteuerland 

Event mit Fiesta-Flair im Sauerland

¡Bienvenidos al verano mexicano! Am 22. und 23. August verwandelt sich die Westernstadt des FORT FUN Abenteuerland ab 16 Uhr wieder in eine farbenfrohe Fiesta-Location und ergänzt das Sauerland um ein weiteres unvergessliches Sommer-Event. Bei verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr dürfen sich die Gäste auf mitreißendes Entertainment, Live-Musik mit modernen bis traditionellen Klängen, gastronomische Spezialitäten und neue Programmhöhepunkte freuen.

„Der Mexican Summer ist eines unserer beliebtesten Sommer-Highlights. Unsere Besucherinnen und Besucher schätzen die besondere Atmosphäre, die gelungene Kombination aus Musik, Show, kulinarischem Flair und klassischem Freizeitpark-Feeling“, berichtet Christine Schütte, Marketingleiterin des FORT FUN Abenteuerland.“ Neben den Attraktionen erwarten die Gäste lustige Familienspiele, mexikanische Musik und Live-Akteure. Für die musikalische Untermalung sorgen eine Original Mariachi-Band und ein DJ. Der Event-Beginn ist jeweils um 16 Uhr mit einem großen Opening am Saloon. Die sommerliche Kulisse bietet besonders in der Abenddämmerung ein einzigartiges und stimmungsvolles Erlebnis für die ganze Familie. Auch kulinarisch wird das FORT FUN an diesem Tag mexikanisches Street Food wie Chilli, Loaded Nachos und Esquites auftischen und lädt mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr zum Feiern und Verweilen ein. An Action soll es Groß und Klein beim Mexican Summer nicht fehlen, deshalb können ausgewählte Fahrgeschäfte noch bis in die späten Abendstunden genutzt werden. „Die Fiesta ist ein Event für die ganze Familie, bei dem jeder Gast auf seine Kosten kommt. Der Park entfaltet abends ein ganz besonderes Flair, wenn die Lichteffekte die Umgebung erstrahlen lassen und mexikanische Klänge durch den Park ziehen“, berichtet Christine Schütte. Eine neue und spannende Überraschung dieses Jahres ist eine Breakdance-Crew, welche die anderen Live-Akteure und Walk-Acts mit ihrer Showeinlage abrunden und die Westernstadt in ein echtes Sommerfestival verwandeln werden. Zum Abschluss wartet eine ausgelassene Party mit Live-DJ-Musik und allen Akteuren des Events.

Das erwartet die Gäste:

• Auftritte einer original Mariachi-Band

• Neue spektakuläre Breakdance-Aufführungen

• DJ Larenzo

• Walk-Acts und Straßenkünstler in mexikanischem Look

• Lustige Familienspiele für alle Altersgruppen

• Ausgewählte Attraktionen auch in der Dämmerung

• Mexikanisches Street Food

Alle Informationen auf einen Blick:

• Datum: 22. + 23. August 2025

• Ort: Westernstadt im FORT FUN Abenteuerland

• Beginn des Events: ab 16:00 Uhr (Parköffnung ab 10:00 Uhr)

• Verlängerte Öffnungszeiten für besondere Sommermomente

Eintrittsregelung:

• Im regulären Parkeintritt enthalten

• Inklusive für Inhaberinnen und Inhaber einer Action- oder Familien-Jahreskarte

• Basic-Jahreskarte: vergünstigter Eintritt zum Event für nur 18 Euro

• Optionales Vor-Ort-Upgrade zur Action-Jahreskarte für nur 20 Euro

Das Event unterteilt sich wie gewohnt in den oberen Parkbereich (bis einschließlich Riesenrad) mit verlängerten Öffnungszeiten und den unteren Parkbereich, der regulär schließt.

„Wir freuen uns darauf, mit unseren Gästen gemeinsam den Sommer auf besondere Weise zu feiern,“ so Christine Schütte. „Der Mexican Summer bietet farbenfrohes Entertainment und eine ausgelassene Stimmung, die man nicht so schnell vergisst.“