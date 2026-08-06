Mexican Summer am 15. und 16. August im FORT FUN: Fiesta der Elemente bringt mexikanisches Flair ins Sauerland

Familien erwartet ein stimmungsvoller Eventtag mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr, neuen Shows, interaktiven Erlebnissen und mexikanischem Flair.

Sommer-Event im Freizeitpark: Ein Erlebnis für die ganze Familie

Mit dem „Mexican Summer“ setzt das FORT FUN Abenteuerland, der Familien-Freizeitpark im Sauerland, ein Highlight in den Sommerferien und verbindet Entertainment, Mitmachangebote und sommerliche Atmosphäre zu einem besonderen Gesamterlebnis. Besucher dürfen sich auf ausgewählte Attraktionen in den Abendstunden, Walk-Acts, Familienspiele sowie viele Überraschungen freuen. „Mit dem Mexican Summer schaffen wir ein sommerliches Eventerlebnis, das unsere Gäste aktiv einbindet und alle Sinne anspricht. Die Kombination aus Show, Mitmachangeboten und besonderer Stimmung macht dieses Wochenende zu einem echten Highlight für die ganze Familie“, erläutert Christine Schütte, Managerin Marketing, Sales & PR.

Quelle: FORT FUN Abenteuerland

Neue Show „ELEMENTA – Die verlorenen Essenzen“

Ein zentrales Highlight des Mexican Summers ist die neue Saloon-Show „ELEMENTA – Die verlorenen Essenzen“. Zweimal täglich entführt die Protagonistin Famina Firefly die Gäste in eine spannende Geschichte über die Kräfte der Natur. Eindrucksvolle Effekte, mitreißende Darbietungen und eine emotionale Inszenierung machen die Show zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein.

Vier Elemente – vier Erlebniswelten

Die Westernstadt wird während des Events in vier Themenbereiche unterteilt:

In der Feuer-Zone „Fuego“ erwarten die Besucher spektakuläre Effekte, feurige Walk-Acts, FeuerWorkshop für die Kinder und kulinarische Highlights mit mexikanischem Einfluss. Die Wasser-Zone „Agua“ sorgt mit spritzigen Attraktionen, erfrischenden Drinks und entspannter Chill-Atmosphäre für Abkühlung. „Tierra“, die Erde-Zone, lädt mit Verkaufsständen und Goldsuche zum Entdecken ein. In der Luft-Zone „Viento“ stehen Bewegung, Kreativität und Mitmachspaß im Mittelpunkt, mit Spielen, Seifenblasen und bunten Dekorationen.

Quelle: FORT FUN Abenteuerland

Feuerworkshop für Kinder: Spielerisch lernen und erleben

Ein besonderes Angebot richtet sich an junge Abenteurer: In Zusammenarbeit mit dem Verein Feuerpädagogik e.V. lernen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren im Feuerworkshop den sicheren Umgang mit Feuer. Neben praktischen Übungen wie dem Löschen mit Fackel und Löschdecke stehen auch Mut, Risikoeinschätzung und erste Einblicke in Fakirkünste im Fokus. Der Workshop ist online buchbar und findet an beiden Eventtagen zwischen 16:15 und 19:15 Uhr statt.

Verlängerte Öffnungszeiten und flexibles Besuchserlebnis

Der „Mexican Summer“ beginnt an beiden Eventtagen um 16:00 Uhr, während der Park selbst bereits ab 10:00 Uhr geöffnet ist. Gäste profitieren von verlängerten Öffnungszeiten bis 20:00 Uhr und können so die besondere Atmosphäre bis in die Abendstunden genießen. Der Event ist im regulären Parkeintritt enthalten. Inhaber von Action- und Familien-Jahreskarten nehmen kostenlos teil. Für Basic-Jahreskartenbesitzer gibt es einen vergünstigten Eintritt.

Sommer-Highlight im Sauerland

Mit seiner Mischung aus Entertainment, Familienangeboten und thematischer Inszenierung zählt der

„Mexican Summer“ zu den Sommer-Highlights im Sauerland. Die Kombination aus FreizeitparkAttraktionen und Eventprogramm macht das Wochenende zu einem idealen Ausflugsziel für Familien, Freunde und Erlebnisfans.

Weitere Informationen zu Event, Tickets und Programm unter: www.FORTFUN.de/mexican–summer