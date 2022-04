Metten für beste Qualität prämiert

Finnentrop/Sauerland, im April 2022 – Metten Fleischwaren wurde erneut mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft geehrt – und das zum 35. Mal. Auch die Fleischwurst des Finnentroper Familienunternehmens kann wieder mit einer besonderen Auszeichnung punkten.

„Wir sind stolz, dass wir den ‚Preis für langjährige Produktqualität‘ auch dieses Mal erhalten haben – und das zum 35. Mal in Folge“, bewertet der geschäftsführende Gesellschafter Tobias Metten die erneute Auszeichnung. „Das zeigt, dass die Qualität unserer Produkte dauerhaft stimmt und unseren hohen Anforderungen entspricht. Darauf kann sich der Kunde jederzeit verlassen.“ Das Traditionsunternehmen aus Finnentrop gehört damit zu den Pionieren der freiwilligen Qualitätsprüfungen, denn seit die Auszeichnung von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verliehen wird, konnte Metten die Prüfer mit der Qualität der eingereichten Produkte überzeugen und den Preis für langjährige Produktqualität erlangen.

Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Unternehmen fünf Jahre in Folge an den DLG-Qualitätsprüfungen teilgenommen und jedes Jahr mindestens drei Prämierungen erzielt haben. Ziel der DLG ist die nachhaltige Förderung des Qualitätsstrebens der Hersteller und die Unterstützung der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte.

Fleischwurstpokal für Traditionsprodukt

Ebenfalls erneut offiziell bestätigt: Die Schinken-Fleischwurst ohne Knoblauch von Metten ist ausgezeichnet – ausgezeichnet gut! Beim ‚Fleischwurstpokal 2022‘ hat der Fleischerverband Nordrhein-Westfalen die Qualität der Schinken-Fleischwurst bestätigt und sie mit Gold ausgezeichnet. „Auch wenn wir natürlich von der Rezeptur unserer Fleischwurst schon immer überzeugt waren, freuen wir uns dennoch sehr über die wiederholte Auszeichnung unseres Traditionsproduktes“, kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter und Metzgermeister Ulrich Metten. „Sie zeigt auch, dass wir mit gleichbleibend guter Qualität in unserer Heimatregion punkten können.“

Weitere Informationen zur Metten-Gruppe:

Die Metten-Gruppe, gegründet 1902, ist kompetenter Partner für qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstspezialitäten, sowohl für die Bedienungstheke als auch für das SB-Regal. Rund 450 eigene Mitarbeiter – darunter 20 Auszubildende – produzieren in Finnentrop im Sauerland ein vielfältiges Sortiment mit weit über 100 Produkten. Dazu zählt natürlich auch die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst, Deutschlands beliebtestes Konserven-Würstchen. Metten setzt auf fortschrittlichste Technologie, verbunden mit langjährigem Produkt Know-How und ausgefeilter Logistik. Die Unternehmensgruppe ist in Deutschland sowie in zahlreichen europäischen Ländern aktiv.

Über die Marke Metten und den Claim „Bestes aus Fleisch“ wird der Qualitätsanspruch des Traditionsunternehmens eindeutig formuliert, denn hier werden nur beste Rohstoffe nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitskriterien verwendet. Transparenz vom Rohstoff bis zum Endprodukt sowie die Herstellung nach den Qualitätsrichtlinien QS Qualität+Sicherheit und IFS International Featured Standard (höheres Level) werden jederzeit garantiert.