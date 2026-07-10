Mescheder Stadtstrand startet in die Sommersaison

Stadtmarketing Meschede lädt zum Sandspaß auf dem Von-Stephan-Platz ein



Während Erwachsene die Atmosphäre genießen, einen Kaffee trinken oder durch die Innenstadt bummeln, können Kinder nach Herzenslust buddeln, baggern und Sandburgen bauen. Das im vergangenen Jahr installierte Sonnensegel bietet den großen und kleinen Gästen an warmen Sommertagen wieder zusätzlichen Schutz vor der Sonne. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch die Sparkasse Mitten im Sauerland in Kooperation mit dem Förderverein Innenstadt Meschede e. V. Das Stadtmarketing Meschede bedankt sich herzlich für diese Unterstützung.

Damit der Spielspaß noch größer wird, stellt die Gruppe „Freude unterm Weihnachtsbaum“ auch in diesem Jahr wieder Sandspiel-Sets zur Verfügung. Diese können direkt bei Paul+Pauline am Von-Stephan-Platz gegen eine Pfandgebühr von fünf Euro ausgeliehen werden. Auch in diesem Jahr sorgt ein abwechslungsreiches Programm für zusätzliche Unterhaltung am Stadtstrand. Vereine, Institutionen und weitere Akteurinnen und Akteure gestalten mit ihren Angeboten ein vielfältiges Programm für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Der Veranstaltungskalender wird kontinuierlich ergänzt und ist unter www.meschede.de/stadtstrand abrufbar.

Darüber hinaus sind Vereine, Institutionen und weitere Interessierte herzlich eingeladen, den Stadtstrand als Aktions- und Präsentationsfläche zu nutzen. Wer eine eigene Aktion oder ein Angebot durchführen möchte, kann sich an Nicolas Linn vom Stadtmarketing Meschede wenden: n.linn@stadtmarketing-meschede.de oder 0291 90249113.

Ein besonderer Dank gilt den langjährigen Unterstützern Peter Horst GmbH, Bauking Südwestfalen sowie Wiese Holz GmbH & Co. KG, die gemeinsam mit dem Stadtmarketing Meschede den Aufbau des Stadtstrands ermöglichen und damit einen wichtigen Beitrag zum sommerlichen Angebot in der Mescheder Innenstadt leisten.

Foto: v.l.: Dr. Rudolf Herrmann, Christa Herrmann, Sandra Völker (alle Förderverein Innenstadt), Nicolas Linn (Stadtmarketing Meschede), Sebastian Kramer (Peter Horst GmbH) und Lukas Völker (Sparkasse Mitten im Sauerland) freuen sich über das neue Sonnensegel.