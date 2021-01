Mescheder KinderKarneval mal anders

Videos oder Fotos einschicken und am digitalen Karnevalsumzug teilnehmen

Verkleiden, singen, feiern – all dies gehört zum klassischen Karneval und entführt kleine wie große Jecken jedes Jahr in eine andere Welt. Im Jahr 2021 sind jedoch Karnevalsveranstaltungen aufgrund von Corona in gewohnter Form nicht möglich. Um aber gerade den Jüngsten eine jecke Stimmung und fröhliche Momente zu bieten, haben sich die Organisatoren des Mescheder Kinderkarnevals – die SGH Karneval, WIESEVENT und das Stadtmarketing – zusammen eine digitale Alternative überlegt.

Das Motto dabei: „Hülau – Ein Karnevalsumzug in Meschede für Groß und Klein“ – und das ganz coronakonform als digitaler Zusammenschnitt. Alle Karnevalsjecken sind dazu aufgerufen sich zu verkleiden, ein kurzes Video oder Foto zu schicken und sich auf diese Weise im Umzug einzureihen. Aus allen Einsendungen entsteht bis zum Rosenmontag der erste digitale Mescheder Karnevalsumzug. „So kann in diesem Jahr der Kinderkarneval trotz aller Umstände mit der ganzen Familie von zu Hause mitgefeiert und mitgestaltet werden“, erklärt SGH-Karnevalspräsident Roland Mellios.

Einzige Voraussetzung: Das Video darf nicht länger als zehn Sekunden sein und muss zwingend im Querformat aufgenommen werden. Die im Video beteiligten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein, so dass auch rechtlich dem jecken Vergnügen nichts im Wege steht. Der digitale Karnevalsumzug wird mit Musik hinterlegt und somit der Ton der eingesendeten Videos ausgeschaltet.

Einsendungen können bis zum 14. Februar 2021 an stadtmarketing@meschede.de, gerne per Datenlink, gesendet werden. Der Umzug wird an Rosenmontag (15. Februar) um 15.11 Uhr ausgestrahlt und bildet somit den Abschluss einer anderen Karnevalssession. „Wir freuen uns über zahlreiche kreative Momentaufnahmen. Ob die verkleidete Oma beim Kamelle werfen, der Polizist auf dem Dreirad oder die Holzeisenbahn im Karnevalslook – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, so Christina Wolff vom Stadtmarketing. Unter allen Einsendungen wird es, wie beim KinderKarneval üblich, eine Prämierung mit einem kleinen Preis geben.

Die Infos finden sich auch unter www.meschede.de/kinderkarneval im Internet.