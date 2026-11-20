Eine Schneekugel schütteln, persönliche Adventsgrüße entdecken und mit etwas Glück gewinnen: Die Mescheder Adventskalender-App begleitet Nutzerinnen und Nutzer auch 2026 durch die Vorweihnachtszeit. Vom 1. bis zum 24. Dezember bieten das Stadtmarketing Meschede und die Sparkasse Mitten im Sauerland wieder einen abwechslungsreichen Mix aus Gewinnspiel, Videobotschaften, Veranstaltungstipps und Rabattaktionen. Der digitale Adventskalender geht damit in seine zwölfte Auflage.

Über 1.700 Sofortgewinne warten hinter der Schneekugel

Im Mittelpunkt steht das beliebte Schneekugel-Gewinnspiel: Jeden Tag können Nutzerinnen und Nutzer die digitale Schneekugel schütteln und erfahren direkt, ob sie gewonnen haben. Insgesamt warten über 1.700 Sofortgewinne im Gesamtwert von über 24.000 Euro. Dazu gehören Geldgutscheine der Sparkasse, Sixpacks mit VELTINS Helles Lager und Pils, IMW-Tüftler- und Legopakete sowie zahlreiche Sachpreise, Gastro-Gutscheine und Gutscheine des örtlichen Einzelhandels.

Neu: Gewinne beim Stadtmarketing am Sophienweg 3 abholen

Für Gewinnerinnen und Gewinner gibt es in diesem Jahr eine wichtige Änderung: Die Gewinne werden beim Stadtmarketing Meschede, Sophienweg 3 in Meschede, ausgegeben. Die Abholung ist bis zum 15. Januar 2027 möglich. Geöffnet ist montags bis mittwochs von 9 bis 16 Uhr, donnerstags von 12 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Abholung am 28., 29. und 30. Dezember zwischen 10 und 14 Uhr möglich. Mitzubringen sind die Gewinn-E-Mail und ein gültiger Ausweis.

Adventsgrüße von Menschen aus Meschede

Neben den täglichen Gewinnchancen gibt es wieder persönliche Videobotschaften aus der Stadt. Schulen, Kindergärten, Vereine, Institutionen und Unternehmen gestalten die Adventsgrüße und sorgen für vertraute Gesichter auf dem Bildschirm. Vielleicht sind auch Bekannte, Freundinnen und Freunde oder Familienmitglieder dabei.

„Die Adventskalender-App ist ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Meschede“, sagt Christina Wolff, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Meschede. Bereits jetzt sind in der App Veranstaltungstipps für Meschede zu finden und die Rabattaktionen starten zum 1. Adventswochenende.

Peter Vogt, Vorstand der Sparkasse Mitten im Sauerland, betont: „Der digitale Adventskalender verbindet Menschen jeden Alters und stärkt die Verbundenheit mit Meschede. Diese positive Rückmeldung motiviert uns jedes Jahr aufs Neue.“

Kostenlos herunterladen und mitmachen

Die App steht kostenfrei im Apple App Store und im Google Play Store zum Herunterladen bereit. Alternativ ist die Teilnahme über die Webversion unter meschede.event-countdown.de möglich. Auch Nutzerinnen und Nutzer, die bereits im vergangenen Jahr dabei waren, müssen sich erneut registrieren: Die bisherigen Registrierungsdaten werden aus Datenschutzgründen jährlich gelöscht.

Unterstützt wird die Aktion von der Sparkasse Mitten im Sauerland, der Brauerei Veltins, der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft, dem H1 am See sowie vielen weiteren regionalen Partnerinnen und Partnern aus Handel und Wirtschaft.

Weitere Informationen zur App und zu den Teilnahmebedingungen gibt es unter www.meschede.de/adventskalender sowie auf Facebook und Instagram im Kanal „Mescheder Adventskalender“.