Meschede startet mit Adventsleuchten in den Advent

An allen drei Abenden setzen Lichtinstallationen Straßen und Fassaden ab etwa 16 Uhr farbig in Szene. Dazu kommen ein musikalisches Programm, weihnachtliche Leckereien und Angebote zum Mitmachen. Am Freitag ergänzt das Late-Night-Shopping das Adventsleuchten: Viele Geschäfte in der Innenstadt haben bis 22 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt mit Musik und Mitmachangeboten

Der Weihnachtsmarkt in familiärer Atmosphäre auf dem Von-Stephan-Platz öffnet am Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. An den Ständen gibt es unter anderem Glühwein, Punsch, Reibeplätzchen, Bratwurst und Crêpes. Polnische Spezialitäten, Wein und Gebäck ergänzen das kulinarische Angebot. Wer kleine Geschenke sucht, findet Dekoration, Bücher, Kunsthandwerk und Accessoires.

Auch das musikalische und unterhaltsame Rahmenprogramm verspricht an allen drei Tagen besondere Momente für große und kleine Besucherinnen und Besucher.

Den Auftakt machen am Freitag um 11 Uhr die örtlichen Schulen und Kindergärten, die mit dem gemeinsamen Schmücken der Weihnachtsbäume für festlichen Glanz sorgen. Musikalisch begleitet wird der Vormittag von der Schule unter dem Regenbogen, deren Schülerinnen und Schüler mit Weihnachtsliedern auf die Adventszeit einstimmen. Am Abend sorgt Solomusiker Matthias Becker ab 19 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Am Samstag erwartet die Gäste ein besonders vielseitiges Programm. Ab 12 Uhr sind die Fröhlichen Straßenmusikanten immer mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt und in der Kreativwerkstatt unterwegs und sorgen mit ihren musikalischen Einlagen für gute Laune. Um 15 Uhr dürfen sich insbesondere die kleinen Gäste auf den Besuch des Nikolaus freuen. Schwungvoll geht es um 16.30 Uhr mit der Tanzetage weiter, bevor es um 17 Uhr mit dem Flashwichteln los geht. Ein kleines Ensemble der Windband der Musikschule HSK sorgen um 17.30 Uhr für festliche Klänge. Den musikalischen Abschluss des Tages gestaltet um 19 Uhr das Duo Die Bongens. Auch am Sonntag kommt der Nikolaus noch einmal vorbei und sorgt um 15 Uhr für leuchtende Kinderaugen.

Der Seniorenbeirat lädt im Rahmen des Weihnachtsmarktes zu einer Kreativwerkstatt im Ladenlokal am Von-Stephan-Platz ein. Von Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, erwartet Kinder, Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Unter anderem können Vogelhäuser gebaut und Teddybären gestaltet werden. Auch die Jugendkunstschule beteiligt sich mit einem kreativen Angebot. Das Programm wechselt täglich, die genauen Zeiten der einzelnen Aktionen werden noch bekannt gegeben. Ergänzt wird das Angebot durch eine Fotobox-Aktion von ver.di Bezirk Westfalen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, kreativ zu werden und gemeinsam eine schöne vorweihnachtliche Zeit zu verbringen. Der Seniorenbeirat freut sich über eine kleine Spende.

Schulen, Kindergärten und Vereine sind auch in diesem Jahr eingeladen die Weihnachtsbäume auf dem Markt am Freitag, ab 11 Uhr gemeinsam zu schmücken. Wer sich noch aktiv am Programm beteiligen möchte, kann sich gerne beim Stadtmarketing unter info@stadtmarketing-meschede.de melden.

Gemeinsam für ein lebendiges Adventswochenende

Hinter dem Weihnachtsmarkt stehen zahlreiche Vereine, Initiativen, Unternehmen und Privatpersonen. Sie gestalten die Stände, bereiten Angebote vor und bringen sich ehrenamtlich in das Programm ein.

Mit dabei sind unter anderem der SSV Meschede mit den Abteilungen Handball und Schwimmen, Edition Roter Drache, der Hot-Dog-Man HSK, die St.-Walburga-Hauptschule, der Soroptimist Club Meschede, das Altenzentrum Lindenhof, der Förderverein der Kita St. Raphael, die Fachhochschule Südwestfalen, Mono-deluxe und Chillin-Besitzer Thomas Bigge, Nadine Seiffert von „kleinemomentegross“, Kraut & Lecker, der FC Gartenstadt, die Fun FruitCrêperie, der Seniorenbeirat sowie die Gewerkschaft ver.di Bezirk Westfalen.

Das Stadtmarketing dankt allen Helferinnen und Helfern, Beteiligten sowie Unterstützerinnen und Unterstützern. Besonderer Dank gilt dem Arbeitskreis Advent, der Sparkasse Mitten im Sauerland, der Brauerei Veltins, der Dunlop Tyre Europe GmbH und den vielen weiteren Unterstützern des Adventswochenendes.

Am Freitag bis 22 Uhr durch die Innenstadt bummeln

Zum Late-Night-Shopping am Freitag, 27. November, laden viele Geschäfte mit besonderen Aktionen, kleinen Überraschungen und Rabattangeboten ein. Bis 22 Uhr bleibt Zeit, erste Weihnachtsgeschenke auszusuchen und den Einkaufsbummel mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zu verbinden.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es im Advent viele verschiedene Angebote. Am ersten Adventswochenende können in der Kernstadt am Samstag, den 28.11. und Sonntag, den 29.11. auch der Christkindlmarkt im Kolpinghaus sowie der Adventsmarkt der Abtei Königsmünster besucht werden. Zusätzlich findet an beiden Tagen der Weihnachtsmarkt Freienohl am Platz der 2. Kompanie statt. Am Sonntag, den 29.11. findet das traditionelle Einschalten des Weihnachtsbaumes des Fördervereins Musikzug Meschede an der Himmelstreppe ab 16.30 Uhr statt. Eine Übersicht über alle Termine gibt es online unter: www.meschede.de/veranstaltungskalender

Alle Informationen zu Adventsleuchten, Weihnachtsmarkt und Late-Night-Shopping gibt es auf www.meschede.de/adventsleuchten sowie immer aktuell in den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.