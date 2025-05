Meschede lädt zum Stadtfest im Mai ein

Buntes Programm für Aktive, Heimat-Shopper und Vor-Ort-Genießer

Die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing Meschede laden für Sonntag, 25. Mai 2025, zum Stadtfest in die Innenstadt und nach Enste ein. Das „Stadtfest im Mai“ begeistert von 13 bis 18 Uhr mit einem bunten Programm für die ganze Familie und geöffneten Geschäften in beiden Bereichen.

Das abwechslungsreiche Programm startet bereits am Samstag: Ab 12 Uhr steht der Sparkassen-Schülerlauf im Fokus – mit vielen jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am Sonntag lockt das Stadtfest dann ab 13 Uhr mit dem AutoSalon, einer Oldtimerausfahrt, der Fahrradmeile und dem Kulturfest „Friedlich Miteinander“ in die Innenstadt. In Enste erwarten die Gäste ein großer Trödelmarkt sowie das beliebte Seifenkistenrennen – dieses Mal erstmals auch für Erwachsene,

Innenstadt-Highlights: AutoSalon und Oldtimer-Show

In der Innenstadt präsentieren sieben Autohäuser beim traditionellen Mescheder AutoSalon ihre neuesten Modelle – vom sportlichen Flitzer bis zum E-Auto. Die Ausstellung erstreckt sich von der Ruhrbrücke über den Winziger Platz bis zur Zeughausstraße und den Kaiser-Otto-Platz. Für Fragen und Beratung stehen die Expertinnen und Experten vor Ort bereit. Veranstaltet wird die Ausstellung wie gewohnt vom MSC Oberruhr.

Teilnehmende Autohäuser sind Autohaus Gödde, Autohaus Rosier, AutoGalerie Sauerland, Berglar + Leib, Hans Witteler GmbH, Autohaus Friedrich Hoffmann, Auto & Spaß Brilon.

Oldtimer-Fans sollten ab 13.30 Uhr den Stiftsplatz ansteuern: Dort startet die große Oldtimerausfahrt. Gegen 14.30 Uhr fällt der Startschuss für die Rundfahrt, bei der viele liebevoll gepflegte Old- und Youngtimer präsentiert werden. Ein Moderator stellt die Fahrzeuge vor – mit spannenden Infos und unterhaltsamen Anekdoten. Gegen 16.30 Uhr endet die Tour am Gelände von AutoTechnik Schulte in Enste, wo die Klassiker erneut bestaunt werden können. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro, der Erlös geht an das Mescheder Tierheim. Anmeldungen sind bis zum 23. Mai möglich – alle Infos unter: www.meschede.de/oldtimer.

Seifenkistenrennen & Trödelmarkt in Enste

Vollgas heißt es ab 11 Uhr beim Seifenkistenrennen in Enste. Die Rennstrecke führt vom Schneidweg bis zum Kreisverkehr bei Intersport Pilz. Neben jungen Fahrerinnen und Fahrern dürfen in diesem Jahr auch Erwachsene teilnehmen. Damit ist Rennaction für alle Altersgruppen garantiert. Unterstützt wird das Rennen von den in Enste ansässigen Firmen Bremer Lackier- und Karosseriezentrum, Stappert Zahntechnik und MHS-Motion. Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Anmeldungen sind bis zum 18. Mai unter www.meschede.de/seifenkistenrennen möglich.

Parallel dazu findet auf dem Gelände der Firma Stabau (Im Schlahbruch 21) ein großer Trödelmarkt statt. Hier können Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust stöbern, handeln und Raritäten entdecken. Wer einen eigenen Stand betreiben möchte, meldet sich unter Tel. 0176 / 40 43 46 66 oder auf www.fair-play-marktveranstaltungen.de.

Einkaufen, Fahrradmeile und Kulturfest

Der Einzelhandel in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Enste öffnet am Sonntag ab 13 Uhr. Kundinnen und Kunden erwartet ein vielfältiges Angebot rund um die Sommertrends 2025. Zusätzlich gibt es Verkaufs- und Infostände sowie kulinarische Genüsse.

Die Fahrradmeile – organisiert vom Fahrradhandel Hegener – informiert über alles rund ums Radfahren, E-Bikes, Mountainbiking, Wandern und Bewegung. Auf dem Gelände und in der Zeughausstraße stehen Fachleute für Fragen bereit. Passend dazu bietet die Tourist-Info Kartenmaterial und Tourenvorschläge für Meschede und Bestwig.

Das Kulturfest „Friedlich Miteinander“ wird vom türkischen Verein Irfan Meschede e. V. am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr an der Ecke Ruhrstraße / Rathausplatz veranstaltet. Hier gibt es kulinarische Spezialitäten, Musik und Einblicke in die türkische Kultur.

Schülerlauf & Straßensperrungen

Bereits am Samstag, 24. Mai, findet der Sparkassen-Schülerlauf statt. Ab 12 Uhr gehen hunderte Schülerinnen und Schüler auf dem Kaiser-Otto-Platz an den Start. Die ca. 500 m lange Strecke führt über Steinstraße, Gutenbergstraße, Mittelgasse, Ruhrstraße und zurück zum Kaiser-Otto-Platz.

Hinweis zu Straßensperrungen:

Samstag, 24. Mai: Gutenbergstraße und Mittelgasse von ca. 11:30 bis 13:00 Uhr gesperrt – Parkverbot in den gesamten Straßenzügen.

Sonntag, 25. Mai: Ruhrbrücke, Winziger Platz, Gutenbergstraße und Mühlengasse von 8 bis 19 Uhr voll gesperrt. Auch die Parkplätze dort stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Der Busverkehr wird umgeleitet. Die Veranstalter bitten um Verständnis.

Shuttlebus-Service

Wer das Auto stehen lassen möchte, kann den kostenlosen Shuttlebus nutzen. Der Bus pendelt alle 60 Minuten zwischen dem Gewerbegebiet Enste und der Innenstadt.

Erste Fahrt: 13 Uhr – Letzte Fahrt: 17 Uhr ab Mescheder Bahnhof, Bussteig 7.