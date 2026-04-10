Meschede lädt zum Stadtfest im Mai ein

Die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing Meschede laden am Sonntag, 10. Mai 2026, zum Stadtfest in die Innenstadt und nach Enste ein. Von 13 bis 18 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie sowie geöffnete Geschäfte in beiden Bereichen. Bereits am Samstag, 9. Mai, beginnt das Veranstaltungswochenende mit dem Sparkassen Schülerlauf. Ab 12 Uhr gehen zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf die Strecke und sorgen für sportliche Stimmung in der Innenstadt.

Am Sonntag steht dann das Stadtfest im Mittelpunkt: In der Innenstadt präsentieren acht Autohäuser beim traditionellen Mescheder Autosalon ihre aktuellen Modelle – vom kompakten Stadtfahrzeug bis zum modernen Elektroauto. Die Ausstellung erstreckt sich von der Ruhrbrücke über den Winziger Platz bis zum Von-Stephan- und den Kaiser-Otto-Platz. Fachkundige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen für Fragen und Beratung zur Verfügung. Veranstaltet wird der Autosalon wie gewohnt vom MSC Oberruhr.

Oldtimer-Ausfahrt durch das Sauerland

Oldtimer-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Ab 13.30 Uhr sammeln sich die historischen Fahrzeuge am Stiftsplatz, bevor gegen 14.30 Uhr die große Ausfahrt startet. Zahlreiche liebevoll gepflegte Old- und Youngtimer gehen auf eine Rundfahrt durchs Sauerland und werden beim Start fachkundig moderiert vorgestellt. Gegen 17 Uhr erreichen die Fahrzeuge das Gasthaus Stimm-Stamm. Der Erlös aus den Teilnahmegebühren kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute.

Für Tempo und Spannung sorgt das Seifenkistenrennen in Enste, das bereits ab 12 Uhr startet. Die Strecke führt vom Schneidweg bis zum Kreisverkehr bei Intersport Pilz. Neben jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind auch Erwachsene am Start, sodass sich die Gäste auf abwechslungsreiche Rennen in verschiedenen Altersklassen freuen können. Neben dem Wettbewerb gibt es für die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, sich bei den „freien Fahrten“ auszuprobieren.

Verkaufsoffener Sonntag lädt zum Bummeln ein

Der Einzelhandel in der Innenstadt sowie im Gewerbegebiet Enste öffnet am Sonntag ab 13 Uhr seine Türen. Kundinnen und Kunden erwartet ein vielfältiges Angebot rund um aktuelle Trends sowie kulinarische Angebote.

Ergänzt wird das Programm in der Innenstadt durch die Fahrradausstellung auf dem Gelände des neu eröffneten Geschäfts „dein Fahrradhaus“ im Mühlenweg. Hier dreht sich alles um Mobilität auf zwei Rädern – von E-Bikes über Mountainbiking bis hin zu Freizeit- und Tourentipps. Fachleute stehen für Beratung zur Verfügung, während die Tourist-Information auf der Zeughausstraße zusätzlich Kartenmaterial und Routenvorschläge für Meschede und die Region bereithält.

Auch das Kulturfest „Friedlich Miteinander“, organisiert vom türkischen Verein Irfan Meschede e. V., ist wieder Teil des Wochenendes. Besucherinnen und Besucher können sich am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr auf internationale Spezialitäten, Musik und kulturelle Einblicke freuen.

Kostenloser Shuttle-Service

Ein kostenloser Shuttlebus verbindet am Sonntag im 30-Minuten-Takt das Gewerbegebiet Enste mit der Innenstadt. Erste Abfahrt ist um 13 Uhr, die letzte Fahrt startet um 17 Uhr am Mescheder Bahnhof (Bussteig 7).

Verkehrshinweise

Der Sparkassen Schülerlauf am Samstag führt über eine rund 500 Meter lange Strecke durch die Innenstadt. Start und Ziel ist der Kaiser-Otto-Platz. Aufgrund der Veranstaltungen kommt es an beiden Tagen zu Straßensperrungen: Am Samstag, 9. Mai, sind die Gutenbergstraße und die Mittelgasse in der Zeit von etwa 11.30 bis 13.00 Uhr gesperrt.



Am Sonntag, 10. Mai, werden unter anderem die Ruhrbrücke, der Winziger Platz, die Gutenbergstraße und der Mühlenweg bis Hausnummer 1 von 8 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Einbahnstraße im Mühlenweg wird aufgehoben. Auch Parkplätze an den o.g. Straßen stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Der Busverkehr wird entsprechend umgeleitet. Die Veranstalter bitten um Verständnis.

Alle Infos unter www.meschede.de/stadtfest.