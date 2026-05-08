Meschede: ein Bildungsstandort mit Vielfalt und Perspektive

Für eine erfolgreiche berufliche Karriere muss heute niemand mehr seinen Heimatort Meschede verlassen: Seit über 60 Jahren ist Meschede Hochschulstadt und entwickelte sich zu einem starken, lebendigen Bildungsstandort. Mit einem umfassenden und zukunftsorientierten Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet die Stadt ein breites Spektrum an Bildungseinrichtungen, vom ersten Schuljahr bis zum Hochschulabschluss.



Meschede kann mit Stolz auf ein vielfältiges Bildungsangebot blicken. Ein zentraler Anziehungspunkt für junge Leute ist die Fachhochschule Südwestfalen, die insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie und Data Science attraktive Studienmöglichkeiten bietet. Mit rund 2160 Studierenden und einem Angebot von 16 Bachelor- und Masterstudiengängen am Standort Meschede steht die Fachhochschule Südwestfalen für praxisnahe Lehre, moderne Ausstattung und eine enge Kooperation mit der regionalen Wirtschaft. Die transparente Architektur des Campus Meschede steht sinnbildlich für Offenheit, Innovation und zukunftsorientiertes Lernen. Eine wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Beruf bildet das Berufskolleg des Hochsauerlandkreises in Meschede. Hier werden junge Menschen gezielt auf Ausbildung, Studium oder direkten Berufseinstieg in unterschiedlichen Bildungsgängen vorbereitet.

Quelle: Stadtmarketing Meschede Gemeinsam lernen und wachsen an den Grundschulen in Meschede

Darüber hinaus verfügt die Stadt über zwei Gymnasien, zwei Realschulen, zwei Hauptschulen sowie fünf Grundschulen, teilweise mit Angeboten im offenen Ganztag. Ergänzt wird das schulische Angebot durch eine starke Berufsorientierung: Seit über 20 Jahren bringen die jährliche Berufs-Info-Börse und die anschließende Mescheder Unternehmenswoche mehr als 120 Unternehmen mit Schülerinnen und Schülern zusammen und eröffnen konkrete Karriereperspektiven vor Ort. Im Bereich der Erwachsenenbildung bietet die Volkshochschule Hochsauerlandkreis vielfältige Weiterbildungsangebote. Hinzu kommen unter anderem das Kolping-Bildungszentrum Südwestfalen, das Bildungszentrum des Handels, das Berufsbildungswerk sowie die Fachschule für Agrarwirtschaft.

Quelle: Stadtmarketing Meschede Wissen vertiefen und Perspektiven entdecken an den weiterführenden Schulen in Meschede

Eine Stadt mit Vorbildcharakter

Die Städtische Realschule Meschede trägt den Titel „Schule der Zukunft“ und engagiert sich besonders für nachhaltige Entwicklung, individuelle Förderung und intensive Berufsorientierung. Das Gymnasium der Stadt Meschede wurde 2022 als „Digitale Schule“ ausgezeichnet und erhielt 2023 bereits zum vierten Mal das Prädikat „MINT-freundliche Schule“. Neben naturwissenschaftlichen Schwerpunkten bietet das Gymnasium ein breites kulturelles und sportliches Angebot, von Theaterprojekten bis hin zu vielfältigen Sportarten. Im Norden der Stadt, unmittelbar neben der Abtei Königsmünster, befindet sich das Gymnasium der Benediktiner Meschede. Zu seinen Absolventen zählt unter anderem der Oscar-Preisträger Christian Goldbeck. Auch die Ruderin Alexandra Föster, eine der erfolgreichsten Nachwuchssportlerinnen Deutschlands, legte hier ihr Abitur ab. Für junge Nachwuchstalente bietet Meschede besondere Programme wie die Kinder-Uni, die bereits Grundschulkindern naturwissenschaftliche Themen altersgerecht näherbringt. Abgerundet wird das Bildungsangebot durch die Musikschule und die Volkshochschule des Hochsauerlandkreises. Das macht Meschede zu einem Bildungsstandort, der Menschen in jeder Lebensphase begleitet.

Grundschulen:

● Luziaschule Berge

● St. Johannes-Grundschule in Wehrstapel und Eversberg

● St.-Nikolaus-Schule in Freienohl mit Teilstandort Wennemen

● Marienschule Meschede

● Schule unter dem Regenbogen in Meschede mit Teilstandort Remblinghausen

Weiterführende Schulen:

August-Macke-Schulzentrum in Meschede: Gymnasium der Stadt Meschede, Realschule der Stadt Meschede, St. Walburga Hauptschule

Gymnasium der Benediktiner in Meschede

St. Walburga Realschule in Meschede

Konrad-Adenauer-Hauptschule in Freienohl

Berufskolleg Meschede des HSK

Studium:

Bildungszentrum des Handels (bzh)

Kolping-Berufsförderungszentrum

Berufsfortbildungswerk (bfw)

Fachschule für Agrarwirtschaft

Bildungsakademie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Hochsauerland

DRK-Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe – Pflegeschule für Meschede-Schmallenberg