Bundeskanzler zieht Zwischenbilanz seiner Wahlkreisarbeit – Industrie, Mittelstand und Lebensqualität im Mittelpunkt

(hh) Keine Berliner Sommerbilanz, sondern ein klares Bekenntnis zu seiner politischen Heimat: Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute Morgen in Meschede die regionalen Medien zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über seine Arbeit als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Hochsauerlandkreises zu informieren. Bundespolitische Themen sollten dabei bewusst nur eine Rolle spielen, wenn sie unmittelbare Auswirkungen auf die Region haben.

Die zentrale Botschaft des Bundeskanzlers war eindeutig: Der Hochsauerlandkreis profitiert nicht nur von den Entscheidungen in Berlin, er steht zugleich beispielhaft für das, was Deutschland ausmacht. Familiengeführte Industrieunternehmen, starke Kommunen, ehrenamtliches Engagement, eine intakte Natur und ein hoher gesellschaftlicher Zusammenhalt seien Stärken, die weit über das Sauerland hinaus Bedeutung hätten. Damit knüpfte Merz an sein Leitmotiv an, dem Sauerland auch auf Bundesebene eine starke Stimme zu geben.

Hochsauerlandkreis beispielhaft für Deutschland

Ein Schwerpunkt seiner Ausführungen war die finanzielle Unterstützung des Bundes für den Hochsauerlandkreis. Alle Städte und Gemeinden profitierten inzwischen von umfangreichen Förderprogrammen für Infrastruktur, Klimaneutralität, Forschung, Sport, Kultur und Bevölkerungsschutz. Insgesamt fließen Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe in die Region. Die detaillierten Zahlen stellte Merz den anwesenden Journalisten in einer Übersicht zur Verfügung und unterstrich, dass die Programme in nahezu allen Kommunen sichtbar würden.

Ebenso wichtig sei ihm jedoch der persönliche Kontakt zu den Menschen im Wahlkreis. Trotz seiner Aufgaben als Bundeskanzler wolle er die Verbindung zu Kommunen, Unternehmen, Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen aufrechterhalten. Dazu gehörten zahlreiche Termine im Hochsauerlandkreis ebenso wie Besuchergruppen aus der Region in Berlin. Besonders Schülerinnen und Schüler sollten erleben können, wie Politik im Bundestag und in der Bundesregierung funktioniert.

Kontakt zu den Menschen

Großen Raum nahm auch die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ein. Merz verwies auf das gemeinsame Landarztprogramm des Hochsauerlandkreises und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, für das er die Schirmherrschaft übernommen hat. Erste Erfolge seien bereits sichtbar: Neue Hausärztinnen und Hausärzte konnten für die Region gewonnen werden, weitere Stellen seien in Vorbereitung. Auch die kinderärztliche Versorgung solle dadurch nachhaltig verbessert werden. Für Merz gehört eine wohnortnahe medizinische Versorgung zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Pressesprecher Stefan Lange beim Pressegespräch im H 1 am Hennesee, Meschede

In der anschließenden Fragerunde rückte die wirtschaftliche Entwicklung des Sauerlandes in den Mittelpunkt. Angesichts des Strukturwandels, insbesondere in der Automobilindustrie und ihren Zulieferbetrieben, zeigte sich der Bundeskanzler zwar besorgt, betonte jedoch zugleich die besondere Stärke des Hochsauerlandkreises. Familiengeführte Unternehmen handelten häufig langfristiger, hielten ihre Mitarbeiter auch in schwierigen Zeiten und verfügten über eine hohe Innovationskraft. Deshalb sehe er die Region trotz aller Herausforderungen besser aufgestellt als viele andere Industriestandorte in Deutschland.

Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen

Intensiv diskutiert wurde außerdem der Ausbau der Windenergie. Dabei sprach Merz den Konflikt zwischen Energiewende, Landschaftsschutz, Tourismus und den Interessen der Grundstückseigentümer offen an. Er erinnerte daran, dass viele grundlegende energiepolitische Entscheidungen bereits vor Jahren getroffen worden seien und die heutige Politik mit diesen Rahmenbedingungen umgehen müsse. Ziel sei es gewesen, den weiteren Ausbau stärker zu steuern, Wildwuchs zu vermeiden und gleichzeitig die Energieversorgung Deutschlands langfristig zu sichern. Gerade im Hochsauerlandkreis müsse dabei immer wieder ein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen gefunden werden.

Auch auf die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage Deutschlands ging der Bundeskanzler ein. Hohe Energiepreise, Bürokratie, steigende Kosten und internationale Veränderungen stellten Industrie und Mittelstand vor große Herausforderungen. Gleichzeitig sehe er im Sauerland viele Beispiele dafür, wie mittelständische Unternehmen mit Innovationskraft und Verantwortung auf den Wandel reagieren.

Zum Abschluss der Pressekonferenz wurde deutlich, welche Rolle Friedrich Merz seinem Heimatwahlkreis weiterhin zuschreibt. Für ihn ist der Hochsauerlandkreis weit mehr als sein Wahlkreis. Er versteht die Region als Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Stärke, Natur, Lebensqualität und gesellschaftlicher Zusammenhalt miteinander verbunden werden können. Dieses Bild des Sauerlandes möchte er auch künftig in Berlin vertreten.