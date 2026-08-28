Menschen am Rothaarsteig: Vivien Otto denkt Tourismus neu

Wie begeistert man Menschen heute für das Sauerland? Mit dieser Frage beschäftigt sich Vivien Otto jeden Tag. Sie ist verantwortlich für Digitales Marketing und das Thema Nachhaltigkeit beim Sauerland Stern Hotel in Willingen, nach wie vor eines der größten Hotels in ganz Deutschland. Otto steht für eine neue Generation im Tourismusmarketing. Ihr Ansatz: Nicht Betten verkaufen, sondern Sehnsüchte wecken. Nicht Prospekte verteilen, sondern Geschichten erzählen.



Die gelernte Hotelfachfrau sammelte internationale Erfahrungen in Schottland, Südafrika und Namibia, arbeitete für einen Spezialreiseveranstalter und studierte Tourismusmanagement in München. Heute bringt sie diesen Blick aus der Welt zurück in ihre Heimat. Dabei ist sie überzeugt: Das Sauerland muss sich nicht neu erfinden und darf durchaus ein wenig selbstbewusster von sich erzählen.



Heimat vermarkten

Für Vivien Otto beginnt modernes Tourismusmarketing dort, wo Menschen Emotionen mit einer Region verbinden. Wandern, Radfahren, Natur und Gastfreundschaft reichen allein nicht mehr aus. Sie müssen als Erlebnis sichtbar werden, immer authentisch, mehr digital und über alle Kanäle hinweg. Gerade der Rothaarsteig besitzt für sie enormes Potenzial. Er ist weit mehr als ein Wanderweg, er erzählt die Geschichte einer Landschaft, die entschleunigt und neue Kraft schenkt.



Besonders am Herzen liegt der Sauerländerin aus Alme dabei die Zusammenarbeit der touristischen Akteure. Hotels, Tourismusorganisationen und Regionen sollten ihre Kräfte stärker bündeln, um gemeinsam ein unverwechselbares Bild des Sauerlandes zu schaffen.



Region mit gemeinsamer Botschaft

Als Vorbild nennt sie Österreich. Dort werde nicht jeder Ort für sich beworben, sondern eine ganze Region mit einer gemeinsamen Botschaft emotional aufgeladen. Genau diesen Weg wünscht sie sich auch für das Sauerland. „Österreich vermarktet das komplette Gebiet. Die erzählen eine gemeinsame Geschichte. Genau darin liegt ihre Stärke.“



Mit ihrer offenen, bodenständigen Art verbindet Vivien Otto internationale Erfahrungen mit einer tiefen Verbundenheit zur Heimat. Sie steht für ein Tourismusmarketing, das nicht lauter werden will, sondern glaubwürdig und authentisch.