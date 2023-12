Schreibt bald die KI das WOLL-Magazin?

Wahrscheinlich haben Sie inzwischen auch schon davon gehört: Künstliche Intelligenz, kurz KI, erstellt Bilder, bei denen es kaum möglich ist, zu erkennen, ob sie eine reale Szene abbilden oder ob eine künstliche Intelligenz sie aus unzähligen Daten zusammengebastelt hat. Das geht aber nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Texten. Wird das WOLL-Magazin also demnächst von einem Computer geschrieben? Schafft der es genauso gut wie unsere Autorinnen und Autoren, Geschichten über Worte, Orte, Land und Leute aus dem Sauerland zu erzählen? Wir haben für Sie getestet, was die Künstliche Intelligenz kann. Dafür haben wir ChatGPT, einer gerade sehr populären KI, folgende Anweisung gegeben: „Szene, Menschen feiern im Sauerland Weihnachten, kein Schnee, 100 Wörter“. Es dauerte keine Minute, bis der vollständige Text auf dem Bildschirm zu sehen war:

Textversion KI

Inmitten der malerischen Hügellandschaft des Sauerlandes versammeln sich die Menschen an Heiligabend, auch ohne Schnee, um das Weihnachtsfest zu feiern. Die traditionellen Fachwerkhäuser sind mit Lichterketten und festlich geschmückten Tannenbäumen geschmückt. Im gemütlichen Wohnzimmer flackern Kerzen und der warme Schein des Kaminfeuers taucht den Raum in Behaglichkeit. Die Familie teilt sich um den festlichen Tisch, reich gedeckt mit regionalen Köstlichkeiten. In fröhlicher Gemeinschaft werden Weihnachtslieder gesungen und Geschichten erzählt. Auch ohne Schnee erfüllt die herzliche Atmosphäre die Herzen mit Freude, während die Sterne am klaren Nachthimmel über dem Sauerland leuchten und die Magie der Weihnachtsnacht erlebbar machen.

Wie finden Sie ihn? Sieht auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus, oder? Ein paar Wortwiederholungen, aber ansonsten …

Im Vergleich dazu ein kleiner Text, den ich, ein echter Mensch, nach genau den Angaben, die auch ChatGPT bekommen hat, geschrieben habe:

Textversion Sonja

Ein Blick aus dem Fenster macht endgültig klar: Die Zeiten, in denen man auf weiße Weihnachten im Sauerland hoffen konnte, sind vorbei. Stattdessen hängen im Flur Mäntel und Regenschirme, unter denen sich kleine Pfützen bilden. Aber das stört heute niemanden. Der Vorbereitungsstress ist ausgelassenem Lachen und heimeligen Weihnachtsliedern gewichen. Im Haus riecht es nach Lebkuchen und Kerzenwachs. Der etwas krumme Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist mit Strohsternen, kleinen Holzfigürchen und dicken, roten Kugeln behängt und die Kinder, klein und groß, schleichen um ihn herum, versuchen zu erkennen, welches Geschenk ihres ist, und zu erraten, was sich wohl in diesem Jahr unter dem bunten Papier versteckt. Alles ist wie immer, weihnachtlich – auch ganz ohne Schnee.

Und? Welcher Text gefällt Ihnen besser? Sie können aber sicher sein, dass Sie im WOLL-Magazin auch weiterhin Geschichten lesen werden, die von Menschen geschrieben wurden. Versprochen!