MENNEKES feiert 90-jähriges Jubiläum

Ministerpräsident Hendrik Wüst gratuliert in einer Feierstunde

Als Aloys Mennekes vor 90 Jahren die MENNEKES Elektrotechnik gründete, konnte er noch nicht voraussehen, dass fast ein Jahrhundert später rund 1600 Mitarbeitende auf der ganzen Welt für „sein“ Unternehmen arbeiten. Im Mai 1935 hielt er seinen Meisterbrief in den Händen und gründete noch im selben Jahr einen Elektrohandwerks-Betrieb. Das war die Geburtsstunde von MENNEKES. Am Montag war der Ministerpräsident des Landes NRW, Hendrik Wüst, zu einer Feierstunde in Kirchhundem Welschen-Ennest zu Gast und gratulierte zum 90-jährigen Bestehen.

„MENNEKES steht als regional festverwurzeltes Familienunternehmen und innovationskräftiger Weltmarktführer exemplarisch für die großen Stärken unseres Mittelstands und den Wirtschaftsstandort Südwestfalen“, stellte Wüst in seiner Rede in die Innovationskraft des Unternehmens nach vorne. „MENNEKES setzt Standards beim Ausbau der europäischen Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, entwickelt sich kontinuierlich weiter und leistet damit einen entscheidenden Beitrag für Klimaschutz und die Mobilitätswende weit über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus.“ Christopher Mennekes, geschäftsführender Gesellschafter der MENNEKES-Gruppe betonte in seiner Ansprache: „Die Elektromobilität ist eine Zukunftsbranche. Als wir 2008 mit der Elektromobilität begannen, hatten wir eine neue, innovative Anwendungsmöglichkeit für intelligente Stecker gefunden, nachdem mein Großvater, Onkel und mein Vater MENNEKES zum Weltmarktführer im Bereich Industriesteckvorrichtungen gemacht hatten.“ Heute vertreibt das Unternehmen in drei Geschäftsbereichen Industriesteckvorrichtungen, Gesamtlösungen für die Ladeinfrastruktur und Ladekabel sowie Ladeinlets für die Automobilindustrie.

Feierstunde läutet Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr ein

Nach einem Rundgang durch die Produktion in Kirchhundem Welschen Ennest mit Ministerpräsident Hendrik Wüst war neben Vertretern aus der Politik und Wirtschaft die gesamte sauerländer Belegschaft zur Feierstunde auf dem Betriebsgelände eingeladen, um die Festlichkeiten rund um das Jubiläumsjahr einzuläuten. Im September feiert das Unternehmen ein großes Familienfest mit allen sauerländer Mitarbeitenden.

Viele Werte, die Aloys Mennekes bereits vor 90 Jahren prägte, gelten bis heute: Von Anfang an wurden Lehrlinge ausgebildet und die enge Verbindung zum Elektrohandwerk hat bis heute Bestand. „Mein Großvater war in der Nachkriegszeit von der Vision für eines besseren Lebens geprägt. Vom nahegelegenen Keller der Kirchhundemer Schützenhalle aus baute er mit seinem ungebändigten Unternehmergeist ein Unternehmen auf, das zunächst seine Söhne Dieter und Walter und später nur noch mein Vater Walter Mennekes zum größten Anbieter der Branche machten.“

„Mit ‚Vollgas‘ in die Zukunft“

2014 wurde der ‚MENNEKES-Stecker‘ vom Typ 2 EU-weiter Standard. Durch die Hinzunahme des Geschäftsbereichs E-Mobilität hat das Unternehmen in den letzten 15 Jahren starkes Wachstum verzeichnet. Letzte Woche verkündete MENNEKES den Einstieg in das Geschäft mit DC-Ladelösungen und wird damit zum Komplettanbieter für Ladeinfrastruktur-Projekte. „Sie alle sehen: wir ruhen uns im Jubiläumsjahr nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus, wir geben weiterhin ‚Vollgas‘ “, so Christopher Mennekes. „Der Leitgedanke meines Großvaters für ein besseres Leben zu arbeiten, prägt uns noch heute und auch in Zukunft. Wir wollen mit unseren Elektro-Lösungen nicht bloß Geld verdienen, sondern die Welt ein Stückchen besser machen, indem wir die Elektrifizierung in Mobilität und Industrie weiter vorantreiben. Wir wollen zeigen, dass dies der beste Weg ist, um Ökologie und Ökonomie zusammen zu bringen.“ Ministerpräsident Hendrik Wüst fasste es noch einmal zusammen und schaut ebenfalls in die Zukunft: „Mit zukunftsfesten Unternehmen und entscheidenden Standortverbesserungen gelingt uns gemeinsam der dringend benötigte wirtschaftspolitische Neustart.“