Meister-Infotag 2025: Das bbz Arnsberg öffnet seine Tore!

Drei Stunden voller wertvoller Einblicke und Infos für angehende Meister Arnsberg (hwk).

Das bbz Arnsberg, das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer (HwK) Südwestfalen, lädt alle Interessierten herzlich zum diesjährigen Meister-Infotag ein.

Wann? Am Samstag, 15. März 2025, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr.

Wo? Im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Südwestfalen (bbz Arnsberg).

Beim Meister-Infotag können Besucher in entspannter Atmosphäre alles über Kurstermine, Inhalte und Fördermöglichkeiten wie das Aufstiegs-BAföG oder die NRW-Meisterprämie erfahren. Interessierte können die potenziellen Ausbilder persönlich kennenlernen und einen Blick in die modernen Werkstätten des bbz Arnsberg werfen. Außerdem werden Führungen durch das Internat angeboten. Wer bereits Meister ist, kann sich am Meister-Infotag über das Fort- und Weiterbildungsangebot des bbz Arnsberg informieren.

Ein besonderes Highlight ist außerdem die Ausstellung der beeindruckenden Meisterstücke der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger. In der Fliesenleger-Werkstatt im Bauhof sind die Meisterstücke ebenfalls am 15. März von 10 bis 13 Uhr zu bestaunen.

Anmeldungen für den Meister-Infotag sind für alle Interessierten ab sofort online unter https://t1p.de/9mruh möglich.