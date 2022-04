Meinungsfreiheit ist mehr als meine Meinung

Vom 3. bis 10. Mai findet bundesweit die Woche der Meinungsfreiheit statt. Der WOLL-Verlag und das WOLL-Magazin nehmen wie im vergangenen Jahr mit einer Veranstaltung am 9. Mai in der Eventlocation HABBELS in Schmallenberg auch dieses Jahr wieder an dieser wichtigen Aktionswoche teil.

Wahrheit und Lüge

Was darf man noch sagen? Was kann man noch glauben? Wohl jeder Bürger und jede Bürgerin beschäftigt sich mit diesen Fragen. Die vergangen zwei durch die Corona-Pandemie geprägten Jahre haben dies ebenso deutlich gezeigt, wie die aktuelle Debatte um den schrecklichen Krieg in der Ukraine.

„Debatte, Austausch, Argument und Gegenargument – und das alles mit Respekt vor dir, mir und uns! Gemeinsam wollen wir während der Woche der Meinungsfreiheit mit der Charta der Meinungsfreiheit sowie Aktionen, Veranstaltungen und Projekten ein Bewusstsein schaffen und offen diskutieren.“ Mit diesen Sätzen wirbt die Initiative um das Mitmachen. „Sei dabei, engagiere dich, mit deiner eigenen Idee oder mit anderen, denn nur zusammen können wir zeigen: Meinungsfreiheit ist #mehralsmeinemeinung.“

Quelle: Privat Prof. Dr. Helmut König

Vortrag und Diskussion am 9. Mai im HABBELS

Dem WOLL-Verlag ist es gelungen den renommierten Politikwissenschaftler Prof. Dr. Helmut König für einen Vortrag mit anschließender Diskussion zu gewinnen. In seinem Buch „Lüge und Täuschung in den Zeiten von Putin, Trump & Co.“ beschreibt der in Serkenrode im Sauerland aufgewachsene Autor diese allgegenwärtige Absurdität. In der Vorbemerkung zum Buch heißt es: „Die zur politischen Gewohnheit gewordene Praxis von Lüge und Täuschung ist ein Übel, das vielen anderen Übeln den Weg bereitet. Die Realitäten zu verleugnen, ist niemals eine gute Voraussetzung für erfolgreiches und sinnvolles politisches Handeln.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die dem Vortrag mit anschließender Diskussion am 9. Mai, um 19:00 Uhr im HABBELS in Schmallenberg beiwohnen möchten, können sich per Mail an redaktion@woll-magazin.de oder telefonisch unter 0 29 71 – 87 0 87 anmelden. Der Eintritt ist frei. Eine Spende für Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine ist möglich.