Gewinner des Fotowettbewerbs der Sparkasse Mitten im Sauerland stehen fest

Während der Sommerferien veranstaltete die Sparkasse Mitten im Sauerland den Fotowettbewerb „Mein Lieblingsort: (M)Ein Blick auf meinen Heimatort.“. Neben Gewinnen für die Fotografen wurden 15 drehbare Waldsofas für die Orte in den Kommunen Meschede, Schmallenberg, Finnentrop und Eslohe ausgelobt.

„Zeigen Sie uns ihren Lieblingsort und lassen Sie uns teilhaben an Ihrem Blick auf Ihren Heimatort. Laden Sie vom 5. Juli bis 17. August ein Foto hoch und beschreiben Sie uns kurz, was die Stelle, an der Sie das Foto aufgenommen haben oder der Ort, den sie fotografiert haben, für Sie besonders macht.“ Hierzu hatte die Sparkasse Mitten im Sauerland zu Beginn der Sommerferien aufgerufen.

Quelle: Oberkirchen - Schmallenberg/Gewinnerbild Oberkirchen – Schmallenberg

Insgesamt 61 Fotos aus verschiedenen Orten wurden hochgeladen. Neben wunderschönen Landschaftsaufnahmen gab es z.B. Bilder vom Zwitscherkasten im Wald oder vom Staudammbauen am Dorfbach.

Das Publikum entschied durch eine Onlineabstimmung, dass die Orte Oesterberge, Westfeld, Glinge und Freienohl sich über ein drehbares Waldsofa freuen dürfen. Eine Jury entschied über die Vergabe der restlichen elf Waldsofas: Meschede, Meschede Hennesee, Schmallenberg, Rönkhausen, Bödefeld, Wehrstapel, Oberkirchen, Schönholthausen, Gierschlade, Lochtrop und Wenholthausen heißen hier die Gewinnerorte.

Quelle: Gierschlade-Finnentrop/Gewinnerbild Gierschlade-Finnentrop

Die laut Onlineabstimmung drei besten Fotografen dürfen sich über je einen Einkaufsgutschein in Höhe von 150 Euro freuen. Die Gutscheine gehen nach Glinge, Freienohl und Serkenrode. Alle Gewinner wurden bereits informiert. Die Sparkasse Mitten im Sauerland setzt sich in den nächsten Tagen mit den vor Ort Verantwortlichen der einzelnen Orte in Verbindung, um einen schönen Platz für die Waldsofas zu finden und die Installation zu organisieren.