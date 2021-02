Mein „Kreis-Soest-ABC“ von Eva Irrgang

– Landrätin des Kreises Soest

Ausflüge in die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Soest lohnen immer. Nicht nur wegen der vielen Sehenswürdigkeiten, sondern auch wegen vieler attraktiver Feste und Feiern. Nicht nur Lokalpatrioten hoffen, dass im nächsten Jahr viele Gäste wieder unbeschwert feiern können.

Bier fällt einem ein, wenn man an Warstein denkt. Das ist richtig, weil eine Weltmarke dort zu Hause ist. Wissenswert und wichtig ist aber auch, dass die Stadt mit etwa 5.000 Hektar Wald der drittgrößte Waldbesitzer in Deutschland ist. Das ist in Zeiten von Klimawandel, Trockenheit und Borkenkäfer mit vielen Sorgen verbunden. Warstein wurde zur PEFC-Waldhauptstadt 2020 und 2021 gekürt.

Christliches Leben prägt den Kreis Soest, die schönen Kirchen in den Städten und Gemeinden sind weithin sichtbar und legen Zeugnis davon ab. Wallfahrer pilgern zum Werler Gnadenbild oder zum Ida-Schrein in Herzfeld und bitten um Schutz, Hilfe und Trost.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade ist ein besonderes Highlight. Jedes Jahr im Sommer treffen sich Ballonpiloten, ihre Crews und Fans der bunten Luftgefährte bei Deutschlands größtem Ballonfestival.

Entdeckungen im Reich der Sinne ermöglichen bekannte Künstler, die unsere Heimat hervorgebracht hat. Namen wie Hugo Kükelhaus oder Hans Kaiser sind wohlbekannt.

Fantastische Aussichten gewähren im Kreis Soest der Lörmecke-Turm, der Möhnesee-Turm. Die beiden Türme bieten an der Sauerland-Waldroute die Möglichkeit, den Blick über Baumwipfel schweifen zu lassen. Die Stahlkonstruktion Skywalk Möhnetal ragt 30 Meter weit über den Liethsteilhang hinaus und erschließt einen einzigartigen Panoramablick über das Möhnetal bis in den Arnsberger Wald und auf dem Rückweg in die Ackerlandschaft der Soester Börde.

Grünsandstein, heute auch als Anröchter Stein bezeichnet, ist ein prägendes Baumaterial im Kreis Soest. Er ziert Kirchen und Gebäude oder bildet Mauern, die Parks und Gärten umschließen. In der Dombauhütte der Soester Wiesenkirche, in der Restaurierungsarbeiten mit diesem Naturstein ausgeführt werden, existiert ein Grünsandstein-Museum.

Hexen gibt es nicht nur im Märchen. Unschuldigen Frauen, aber auch Männern und Kindern, wurde in der frühen Neuzeit vorgeworfen, mit dem Teufel im Bunde zu sein und „Hexerei“ oder „Zauberei“ zu betreiben. Der Hexenturm als besonderes Wahrzeichen der Stadt Rüthen steht für dieses dunkle Kapitel der Geschichte.

Ideal sei die Konzeption für den neuen Kreis Soest, das befand die Landespolitik, als das neue Gebilde 1975 zusammengeschmiedet und aus der Taufe gehoben wurde. Als Landrätin werde ich da nicht widersprechen, würde es aber anders ausdrücken: Wir leben in einem der schönsten Kreise …

Jagd ist kein Freizeitvergnügen, sondern ein Beitrag zum Naturschutz. Eine wichtige Aufgabe übernehmen die Jäger derzeit auch bei der Tierseuchenvorbeugung. Denn angesichts der vordringenden Afrikanischen Schweinepest ist es wichtig, die Wildschwein-Population zu reduzieren.

Köhlerei ist ein uraltes Handwerk. In Warstein-Hirschberg veranstaltet der SGV regelmäßig Köhlerwochen, die diesen alten Beruf greifbar machen. Ein schöner Brauch, ein tolles Engagement!

Leben im Kreis Soest, dazu gehört Geselligkeit in allen Facetten. Sie findet sich in allen Orten. Eine ganze Schützenfest-Saison musste aber leider ausfallen. Wir alle wollen bald wieder die Gelegenheit haben, den Vogel abzuschießen, oder uns zumindest zum Zuschauen und Mitfiebern unter der Vogelstange einfinden.

Möhnesee ist eine schöne Gemeinde und mit seinen 14 Ortsteilen ein touristisches Zentrum des Kreises Soest, auch weil der Möhnesee als Namensgeber bundesweit bekannt ist. Er ist ein Paradies für Wasservögel und ein beliebtes Ausflugsziel. Wer segeln, surfen, angeln, tauchen, baden, aber auch wandern oder radeln möchte, kommt am „Westfälischen Meer“, wie der flächengrößte Stausee in Nordrhein-Westfalen oft genannt wird, voll auf seine Kosten.

Naturschutzgebiete: Im Kreis Soest gibt es derzeit über 90 ausgewiesene Naturschutzgebiete auf einer Fläche von 15.000 Hektar. Dies entspricht etwa 11 Prozent der Fläche des Kreises. Die Gebiete bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Rückzugs- und Lebensraum und bewahren „naturraumtypische Landschaftsstrukturen“.

Ohne Karneval müssen auch die Hochburgen im Kreis Soest im kommenden Jahr auskommen. Dazu gehören Warstein, Rüthen und Möhnesee. In Warstein beispielsweise finden normalerweise sogar zwei Rosenmontagsumzüge statt, und zwar in der Kernstadt einschließlich Suttrop sowie in Belecke.

Partnerschaft: Der Kreis Soest pflegt über Grenzen hinweg einen Austausch mit dem Landkreis Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz) in Polen. 2021 ist es runde 20 Jahre her, dass die Verbindung offiziell besiegelt wurde.

Quellen entspringen in allen Städten, die am Hellweg liegen. Wasser ist ein Symbol des Lebens. Die Bibel nennt das Wasser sogar den Ursprung des Lebens. Der Kreis Soest ist also wirklich „lebenswert“.

Rüthen hat trotz seiner relativ geringen Einwohnerzahl von gut 10.000 Einwohnern das Recht, sich Stadt zu nennen. Denn das Rüthener Stadtrecht, ehemals von Soest übernommen, diente anderen Städten als Vorbild für deren Rechtsordnung. Ein Stadtbummel in Rüthen lohnt aber nicht nur wegen dieses historischen Privilegs.

Salz war im Mittelalter eines der wichtigsten Handelsgüter der Orte am Hellweg. Das Baden in der Sole schloss sich an. Heute setzen die Bäder Sassendorf, Waldliesborn und Westernkotten, die weit über die Grenzen des Kreises Soest hinaus bekannt sind, auf erfolgreiche Reha-Maßnahmen und moderne Wellness-Angebote.

Türme prägen die Silhouetten von Städten und Dörfern, sind aber auch bestimmende Landmarken einer Region. Die beste Aussicht in die Soester Börde und die Wälder des Sauerlands bietet der Bismarckturm, der auf der Haar zwischen Soest und dem Möhnesee steht.

Unternehmerisches Engagement ist der Garant für die prosperierende Wirtschaft im Kreis Soest. Die Wirtschaftsförderung Kreis Soest tut erfolgreich alles dafür, um unsere leistungsfähigen Firmen zu unterstützen.

Vielfalt ist ein Synonym für das Soester Kreisgebiet. Im Norden finden sich die Lippe-Niederung und das beginnende Münsterland. Die Hellwegbörden mit fruchtbaren Ackerflächen prägen die Mitte. Den Übergang ins Sauerland markiert der Haarstrang. Südlich der Möhne dehnen sich die Höhen des Naturparks Arnsberger Wald aus, der zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten Deutschlands gehört.

Windräder finden sich auf dem Haarstrang aber auch in anderen Teilen des Kreises Soest zuhauf. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und damit zum Klimaschutz. Entscheidend ist es, bei der Errichtung neuer Anlagen und beim Repowering die Menschen mitzunehmen und zu beteiligen.

X steht in der Mathematik für eine Unbekannte. Durch vorausschauende Politik möchte ich alles dafür tun, dass die Weichenstellungen im Kreis Soest nicht in eine unbekannte Richtung vorgenommen werden.

Yachten auf dem Möhnesee sind ein schöner Anblick, bei dem mir immer folgender Herbert-Grönemeyer-Liedtext einfällt: „Weg mit dem fixen Problem, ich will mehr Schiffsverkehr.“

Zuckerrüben haben über Jahrhunderte die Kulturlandschaft im Kreis Soest geprägt und standen sinnbildlich für den Erfolg der Landwirte rund um die Soester Börde.