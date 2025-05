Mein AbenteuerCamp – Unvergessliche Erlebnisse in Winterberg

Attraktives Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche vom 21. bis 24. Juli / Anmeldungen ab sofort möglich

Ein Sommer voller Abenteuer erwartet Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren beim „Mein AbenteuerCamp“ in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg! Vom 21. bis 24. Juli 2025 lädt das Ferienprogramm jeweils von 8 bis 16 Uhr zum Erleben, Entdecken und Lernen ins Naturfreundehaus in Mollseifen ein. Begleitet von der erfahrenen Familie Frohnatur tauchen die jungen Abenteurer in eine Welt voller Naturerlebnisse, Survival und Abenteuer ein. Ob Schnitzen, Feuer machen, Bogenschießen, Hütten bauen oder Pflanzen entdecken – das Camp verspricht unvergessliche Momente unter freiem Himmel.

Mehr als nur Spaß: Förderung von Fähigkeiten und Selbstvertrauen

„Das AbenteuerCamp bietet weit mehr als eine klassische Ferienfreizeit: Hier lernen Kinder neue Fähigkeiten, stärken ihr Selbstbewusstsein und knüpfen Freundschaften fürs Leben. Die Schönheit der Natur wird auf spielerische Weise erkundet und mit pädagogischer Begleitung erfahrbar gemacht. Wir hoffen auf eine rege Resonanz, es lohnt sich“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Rundum versorgt – mit Shuttle-Service und leckerer Verpflegung

Ein vegetarisches Mittagessen samt Dessert sowie gesunde Snacks und erfrischende Getränke sorgen für die nötige Energie. Ein Busshuttle ab Winterberg/Oversum macht die Anreise einfach. Das Camp kann aber auch individuell gebucht werden.

Die Anmeldung zum AbenteuerCamp erfolgt über www.winterberg.de/erlebnisse. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, schnell zu sein. Schließlich wartet ein Sommer voller Abenteuer.