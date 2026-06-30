Mein AbenteuerCamp – Unvergessliche Erlebnisse in Winterberg

Ein Sommer voller Abenteuer erwartet Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren beim „Mein AbenteuerCamp“ in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg! Vom 18. bis 21. August 2026 lädt das Ferienprogramm jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr zum Erleben, Entdecken und Lernen ins Naturfreundehaus in Mollseifen ein. Begleitet von der erfahrenen Familie Frohnatur tauchen die jungen Abenteurer in eine Welt voller Naturerlebnisse, Survival und Abenteuer ein. Ob Schnitzen, Feuer machen, Bogenschießen, Hütten bauen oder Pflanzen entdecken – das Camp verspricht unvergessliche Momente unter freiem Himmel. Bezuschusst wird das Feriencamp von der Stadt Winterberg.

Mehr als nur Spaß: Förderung von Fähigkeiten und Selbstvertrauen

„Das AbenteuerCamp ist weit mehr als eine klassische Ferienfreizeit: Hier lernen Kinder neue Fähigkeiten, stärken ihr Selbstbewusstsein und knüpfen Freundschaften fürs Leben. Die Schönheit der Natur wird auf spielerische Weise erkundet und mit pädagogischer Begleitung erfahrbar gemacht. Wir hoffen auf eine rege Resonanz, es lohnt sich“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Rundum versorgt – mit Shuttle-Service und leckerer Verpflegung

Ein vegetarisches Mittagessen samt Dessert sowie gesunde Snacks und erfrischende Getränke sorgen für die nötige Energie. Ein Busshuttle ab Winterberg/Oversum macht die Anreise einfach. Eine Anreise zum Camp ist aber auch individuell möglich.

Die Anmeldung zum AbenteuerCamp erfolgt über www.winterberg.de/erlebnisse. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, schnell zu sein. Schließlich wartet ein Sommer voller Abenteuer.