Meike Schulze Hobeling gewinnt den KULTUR-ROCKT-Preis für Bildende Kunst 2023

Die internationale und interdisziplinär besetzte KULTUR-ROCKT-Jury mit u.a. Autor und Schauspieler David Smith (Los Angeles/Chicago), dem Künstlerduo Henry Hargreaves und Caitlin Levin (New York), Schauspielerin Nina Hoss (Berlin), Schauspieler Jannik Schümann (Berlin), Produktdesigner Sebastian Herkner (Offenbach), der in Sundern aufgewachsene und in Berlin lebende Zeichner Matthias Beckmann sowie Anne Knapstein, Kunstverein Sundern-Sauerland e.V. und Saskia Holsträter, Leiterin des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg, hat entschieden: Meike Schulze Hobeling wird am 10. Juni 2023 um 14.00 Uhr im Rahmen einer Vernissage mit dem diesjährigen KULTUR-ROCKT-Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet.

In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den drei Nominierten konnte sich Schulze Hobeling gegen Marlon Bösherz und Daniil Shumikhin durchsetzen und mit den meisten Jurypunkten aufwarten. Der mit 1.500,- Euro, einer Einzelausstellung, einer Urkunde und der Möglichkeit eines Artist-in-Residence-Stipendiums von bis zu einem Monat dotierte KULTUR-ROCKT-Preis für Bildende Kunst wird jährlich an eine Preisträgerin oder einen Preisträger aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Skulptur, Performance oder Installation verliehen. Das Gremium des Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) und des LWL-Museum für Kunst und Kultur unter Leitung von Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), und Dr. Tanja Pirsig-Marshall, stellvertretende Direktorin und Referentin für die Moderne im LWL-Museum für Kunst und Kultur, wählt dafür drei Nominierte aus, die der KULTUR-ROCKT-Jury in einer digitalen Präsentation zur Bewertung vorgestellt werden.

Quelle: Jinuk Choi Werkansicht “good”, ©Meike Schulze Hobeling Foto: Jinuk Choi

Erstmalig findet die Vernissage und sechswöchige Ausstellung in Kooperation mit dem Kulturbüro Schmallenberg am Samstag, den 10. Juni um 14 Uhr, im renommierten Ausstellungsort „Kunsthaus alte mühle e. V.“, Unter der Stadtmauer 4, in 57392 Schmallenberg statt. Am Abend um 19.00 Uhr lädt dann Pianist Alexander Krichel zum Solokonzert nach Dörnholthausen ein.

Ausstellungszeitraum: 10. Juni – 23. Juli 2023. Eröffnung: Samstag, 10. Juni, 14 Uhr – Öffnungszeiten: freitags bis sonntags 14.00 – 17.00 Uhr. Eintritt frei

Das Festival läuft in diesem Jahr vom 8. bis zum 10. Juni 2023 und wird am Fronleichnamstag um 19.00 Uhr mit einer Lesung von Schauspieler und Bestsellerautor Christian Berkel eröffnet. Ausnahmesängerin Zoe Wees tritt mit ihrer Band am 9. Juni 2023 um 20.00 Uhr auf der legendären Pferdestall-Bühne in Dörnholthausen auf. Am Sonntagnachmittag locken ab 14.00 Uhr das Hofcafé mit hausgemachten Torten, Kuchen und Waffeln sowie ein buntes Kreativprogramm für Kinder. Zum Abschluss von KULTUR ROCKT 2023 steht um 19.00 Uhr ein Klavierduo auf dem Programm, hochkarätig besetzt mit dem französischen Bratscher Adrien La Marca und Pianist Alexander Krichel. Alle Informationen rund um das Festival sind aufhttps://www.kultur-rockt.com/ zu finden.

Quelle: KULTUR ROCKT

Bildnachweis:

Werkansicht “good”, ©Meike Schulze HobelingFoto: Jinuk Choi

Meike Schulze Hobeling© Meike Schulze Hobeling, Foto: Judith Kaminski

Kurzvita der Preisträgerin: Meike Schulze Hobeling *1993, MünsterLebt und arbeitet in Münster Ausbildung Examen, Akademiebrief der Kunstakademie Münster (2022)Ernennung zur Meisterschülerin durch Prof. Daniele Buetti (seit 2021)Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Münster (2013-2022) Lehre, Projekte Kuratorin der Ausstellung „Entkernung“ in Zusammenarbeit mit dem B-Side Kultur e.V., Münster (2021)Tutorin der Klasse Prof. Daniele Buetti (2019-2021) Projektleitung Workshop Heimatklänge im Kreativ-Haus e.V., Münster (2019)Dozentin in der Jugendkunstschule im Kreativ-Haus e.V., Münster (2018-2019)Dozentin, Kunst AG, Ludgerusschule, Hiltrup (2016-2019)Projektleitung „Münsteraner Wochen gegen Rassismus“, Ludgerusschule, Hiltrup (2017, 2018) Stipendien Startstipendium der Volksbank Münsterland Nord eG (2022/2023)Atelierstipendium der Stadt Münster im Speicher II (seit 2021)„auf geht’s“ Stipendium des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW (2021) Nominierung für den Förderpreis der Freunde der Kunstakademie Münster (2021)Salzburger Sommerakademie (2020) Ausstellungen Einzelausstellungen:„Teil der Oase III“ im RADAR Kooperationsraum vom Westfälischen Kunstverein und dem LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster (2022)„maho-dou“, galerie januar Verein zur Förderung junger Kunst e.V., Bochum (2022) Gruppenausstellungen:u.a. in der Ausstellungshalle am Hawerkamp in Münster, im DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst und in der Kunsthalle Münster. www.meikeschulzehobeling.de