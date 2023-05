Mehr Sportabzeichen im Hochsauerlandkreis

Auch im vergangenen Jahr haben wieder 3.736 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Hochsauerlandkreis das Sportabzeichen abgelegt. Dabei haben die Abnahmen in ganz unterschiedlichen Rahmen stattgefunden. Entweder wurden die Leistungen in den vier verschiedenen Disziplingruppen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination im Sportunterricht oder bei Sportabzeichenaktionstagen absolviert. Alternativ bestand bei einer Vielzahl von Sportvereinen die Möglichkeit das Abzeichen beispielsweise im Rahmen sogenannter Sportabzeichentreffs abnehmen zu lassen. Insgesamt haben sich

Quelle: DOSB

25 Schulen und 40 Vereine an den Abnahmen beteiligt. Damit sind es zwar noch immer weniger als vor der Corona-Pandemie, aber ein Anstieg der Abnahmen im Vergleich zum Vorjahr ist zu verzeichnen. Alle eingereichten Abzeichen wurden für die Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb des KreisSportBund gezählt. Geehrt werden Schulen, Sportvereine, Familien und Einzelpersonen. In diesem Jahr konnte der KreisSportBund die Sportabzeichen Ehrungen wieder im großen Sitzungssaal des Hochsauerlandkreises durchführen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des KreisSportBund, Detlef Lins, wurde die Leistung der anwesenden Sportler durch die stellv. Landrätin des HSK, Marie-Theres Schennen und dem Vorsitzenden der Volksbank Sauerland, Dr. Florian Müller gewürdigt. Geehrt wurden unter anderem alle Schulen und Sportvereine, die unter den ersten zehn Plätzen des Sportabzeichenwettbewerbs waren. Sie wurden mit einem Gutschein in Höhe von 100€ bis zu 500€ belohnt

In der Kategorie der Grundschulen konnte die Gemeinschaftsgrundschule Bödefeld erstmalig den 1. Platz belegen. Mit 77,78% erreichten sie die beste Quote von Schüler, die das Sportabzeichen absolviert haben in Bezug auf die gesamte Schüler*innenzahl. Auf dem 2. Platz liegt die Heinrich-Knoche-Schule, gefolgt von dem Grundschulverbund Thülen – Alme – Hoppecke. Spitzenreiter bei den Schulen der Sekundarstufe I und II war 2022, wie auch in den Jahren zuvor, das Mariengymnasium Arnsberg mit 442 Verleihungen bei 607 Schüler. Den 2. Platz erreicht die Städtische Realschule Meschede und den dritten Platz die Städtische Realschule Sundern. Auch die Caritas-Schule Mariannhill war im letzten Jahr wieder sehr sportlich. Mehr als die Hälfte der Schüler*innen der Förderschule haben das Sportabzeichen erfolgreich absolvieren können. Im Wettbewerb der Sportvereine liegt der BC Eslohe ganz weit vorne. Von den 860 Mitglieder/innen haben 408 das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold abgelegt. Der TV Herdringen konnte den 2. Platz erreichen. Es haben 32,18 % aller Mitglieder die entsprechenden Leistungen erbracht. Auf dem 3.Platz liegt der MTC Olsberg mit 20,51 %.

Neben den Ehrungen der Schulen und Sportvereine wurden alle Kinder und Jugendlichen geehrt, die das Sportabzeichen zum 5. bzw. 10. Mal, sowie alle Erwachsenen, die zum 25., 30., 35., 40., 45. und 60. Mal die altersentsprechenden Leistungen des Sportabzeichens abgelegt haben. Insgesamt waren das 2022 82 Kinder und Jugendliche und 10 Erwachsene. Hervorzuheben ist dabei die Leistung von Heinz Hecking vom TuS Bruchhausen 02. Im Jahr 2022 hat er zum 60. Mal das Sportabzeichen erworben. Neben den Einzelpersonen wurden auch ganze Familien ausgezeichnet, bei denen mindestens drei Personen aus zwei verschiedenen Generationen das Sportabzeichen absolviert haben. Fünf der Familien wurden im Vorfeld ausgelost und konnten sich je nach Wunsch über Eintrittsgutscheine für den Freizeitpark Fort Fun oder Gutscheine für Sport Compact in Olsberg freuen. Abgerundet wurde die Ehrungsveranstaltung durch zwei tolle Auftritte der Tanzgruppe „S-Quings“ des SUS Grün-Weiß Amecke unter der Leitung von Anika Willecke. Der KreisSportBund freut sich über die Vielzahl an abgenommenen Sportabzeichen im Jahr 2022 und hofft auf weiter steigende Abnahmen in diesem Jahr.