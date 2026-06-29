Mehr Schutz für Kinder vor UV-Strahlung

Stadt Warstein beteiligt sich am Projekt „WATCH OUT“

„Gerade Kinder sind anfällig für gesundheitliche Folgen intensiver Sonneneinstrahlung. Gerne beteiligen wir uns daher an dem Präventionsprojekt „WATCH OUT“, um für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren“, erklärt Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch auf kommunaler Ebene zunehmend spürbar: Neben häufigeren Starkregenereignissen nehmen insbesondere Hitzewellen in Intensität und Dauer zu. Gleichzeitig steigt die Anzahl sonniger Tage, und damit auch die Belastung durch ultraviolette (UV-)Strahlung. Da sich Menschen bei warmem Wetter vermehrt im Freien aufhalten, wächst das Risiko für gesundheitliche Schäden wie Hautkrebs. „Wir haben kein Sinnesorgan für die UV-Strahlung. Wenn die Haut juckt oder brennt, hat sie bereits massiv Schaden genommen“, so Prof. Dr. Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. (ADP).

Ziel des bundesweiten Projekts „WATCH OUT“ ist es, die unsichtbare UV-Strahlung sichtbar zu machen und über Risiken sowie Schutzmaßnahmen zu informieren. Kernstück sind spezielle Warntafeln, die den aktuellen UV-Index anhand einer international gültigen Farbskala anzeigen. Ergänzt werden diese durch konkrete Verhaltensempfehlungen, z.B. das Aufsuchen von Schatten, das Tragen schützender Kleidung oder die Nutzung von Sonnencreme. Über einen QR-Code können Erziehungsberechtigte sowie Bürgerinnen und Bürger zudem weiterführende Informationen direkt auf ihrem Smartphone abrufen. Die Tafeln sind witterungsbeständig und für einen langfristigen Einsatz im öffentlichen Raum geeignet.

Quelle: Dr. Mala Damodaran

Angebracht werden die Warntafeln in den acht städtischen KiTas im Stadtgebiet sowie im Bereich der Liegewiese des Allwetterbades. Damit stärkt die Stadt ihre Rolle in der Gesundheitsvorsorge und sensibilisiert gezielt für die Risiken zunehmender UV-Strahlung im Zuge der Klimaanpassung. Besonders vulnerable Gruppen wie Kinder und ältere Menschen profitieren von den leicht verständlichen Informationen und konkreten Schutzempfehlungen. Ferner werden die Besucherinnen und Besucher des Allwetterbades auf die unsichtbaren Risiken hingewiesen.

Weitere Information finden Sie im Internet unter Bundesweites UV-Warnsystem „WATCH OUT“ – Blog | Deutsche Krebshilfe, per E-Mail an klimamanagement@warstein.de oder per Telefon unter 02902-81 337.