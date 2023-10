Mehr Nachhaltigkeit im Sauerland – warum regionale Produkte aktuell im Trend sind!

Das Sauerland ist auf seine einzigartige Regionalität regelrecht angewiesen. Immer weniger Heimatprodukte des Sauerlands verlassen die Region. Denn die Nachfrage für hiesige Erzeugnisse ist im Sauerland deutlich gestiegen. Die Menschen wollen wieder mehr Nähe, Kontakt und Gemeinschaft beim Einkaufen. Die Konsumgewohnheiten unter den Bürgern hat sich demnach im Laufe der Jahre deutlich verändert. Statt langen Lieferketten werden immer häufiger regionale Produkte und Erzeugnisse eingekauft.



Von der Getreideproduktion über Käse- und Milchprodukte bis hin zu frischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen hat das Sauerland alles für die Menschen in der Region zu bieten, um eine ausgewogene und gesunde Ernährung sicherzustellen. Die Qualität der heimischen Produkte lassen sich direkt vor Ort einkaufen, so dass lange Transportwege erspart bleiben. Damit lässt sich die Umwelt schonen und gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Der Wunsch nach einer gesunden Ernährung ist in der Region hoch. Zahlreiche Hofläden und Erzeuger mit eigener Verkaufsstelle ermöglichen es, den Speiseplan komplett auf regionale und nachhaltige Produkte zu setzen.

Der sauerländische Saisonkalender lässt hier keine Wünsche offen, so dass zahlreiche Obst- und Gemüsesorten frisch und direkt vom Bauern nebenan eingekauft werden kann. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung hat dabei gleich mehrere Vorteile für die Gesundheit. Denn durch hochwertige Produkte und nährstoffreiche Erzeugnisse gelingt es sowohl die körperliche als auch mentale Stärke zu verbessern. Es kann sich daher auch zum Wohle der eigenen Gesundheit lohnen, öfters auf frische und nachhaltige Produkte zu setzen. Welche Erzeugnisse direkt aus der Sauerland-Region zu bekommen sind und wie sich eine gesunde Ernährung allein durch natürliche Lebensmittel gewährleisten lässt, können Sie im Folgenden erfahren.

Nahrungsergänzungsmittel beugen Mangelernährung vor



Der Trend im Sauerland geht zwar weiter zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung, doch kommt in vielen Haushalten weiterhin sehr fettiges und zuckerhaltiges Essen auf den Speiseplan. Wer öfter als zweimal in der Woche eine schnelle Küche bevorzugt, könnte dem Körper zu wenig Vitamine und Nährstoffe liefern. Gerade für Menschen mit einem schlechten Immunsystem, chronischen Erkrankungen oder Frauen mit Kinderwunsch ist jedoch eine optimale Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen und Vitaminen von entscheidender Bedeutung. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel kann sicherstellen den täglichen Nährstoffbedarf zu decken und somit eine Mangelernährung vorzubeugen. Bei einer vollständig veganen Ernährung kann es sich in vielen Fällen durchaus sinnvoll sein auf Nahrungsergänzungsmittel zu setzen. Dabei lassen sich hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus dem Internet bestellen, so dass bei der Ernährung jeden Tag alle wichtigen Vitalstoffe aufgenommen werden können.

Regionale und saisonale Produkte haben viel zu bieten



Ob Äpfel, Erdbeeren, Gurken, Tomaten, Paprika, Rote Beete, Fenchel oder Zucchini – im Sauerland werden so manchen Obst- und Gemüsesorten angebaut. Wer bis ins hohe Alter fit und gesund bleiben möchte, sollte öfter zu frischen Obst und Gemüse aus der Region greifen. Nicht nur die kurzen Transportwege sind hier ein klarer Pluspunkt, sondern auch die Einsparung von Verpackungsmaterialien. Denn die meisten regionalen Erzeugnisse können völlig unverpackt und naturbelassen beim Bauern oder in einem Hofladen eingekauft werden. Ein weiterer Vorteil der heimischen Produkte ist die unverarbeitete Qualität. Die meisten Obst- und Gemüsesorten landen direkt vom Feld in den Laden, so dass Verbraucher hier Produkte erhalten, die eine deutliche höhere Konzentration von Nährstoffen haben. So wirkt sich die richtige Ernährung sehr positiv auf die Gesundheit aus.