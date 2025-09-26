Mehr Angebote für Frauen schaffen

Neue Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ im Stadtmarketingverein Warstein e.V.

Frauen ticken anders als Männer – und das ist gut so. „Um den Bedürfnissen von Frauen gerecht zu werden, möchten wir Angebote speziell für Frauen entwickeln“, erläutert Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein. Dazu hat sich jetzt die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ im Stadtmarketingverein Warstein e.V. gegründet. Interessierte Frauen aus dem Gebiet der Stadt Warstein sind herzlich eingeladen mitzumachen.

Eine bekannte Aktion für Frauen führt die Arbeitsgruppe bereits seit Februar 2024 mit wachsendem Erfolg durch: Die Mitsing-Veranstaltungen unter dem Motto „Starke Frauen – starke Stimmen“ mit Sängerin Heike Sina, zu der sich mittlerweile mehr als 150 Frauen anmelden. „Das Orga-Team für die Mitsing-Veranstaltungen ist gut eingespielt und bleibt weiter so bestehen“, betont Sylvia Lettmann und ergänzt: „Allerdings kann ich mir noch viele weitere Veranstaltungsformate vorstellen, die für Frauen interessant sind. Es wäre schön, wenn sich dafür Frauen melden, die Spaß daran haben, Veranstaltungen zu organisieren.“

Zunächst gehe es darum auszuloten, welche Veranstaltungen oder Angebote von Interesse für Frauen sein können. Das kann vom Tanzabend für Frauen über Veranstaltungen für Nachwuchsmusikerinnen, Kunstausstellungen, Lesungen, gemeinsame Ausflüge und Museumsbesuche bis hin zu Spieleabenden alles Mögliche sein. „Bei der Umsetzung ist es wichtig, die Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen, so dass für die einzelnen Mitstreiterinnen der zeitliche Aufwand möglichst gering bleibt“, so Sylvia Lettmann. Werbung machen für die Teilnahme an der Arbeitsgruppe Starke Frauen will die Gleichstellungsbeauftragte auch auf der nächsten Mitsing-Veranstaltung am 10. Oktober machen. Später im Jahr soll ein erstes gemeinsames Treffen interessierter Frauen stattfinden.

„Die Gründung der Arbeitsgruppe Starke Frauen ist eine gute Gelegenheit für alle Frauen in der Stadt Warstein, maßgeschneiderte Angebote für ihre Interessen zu organisieren. Das kann man nur unterstützen!“, betont auch Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins.

Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ oder auch schon Anmeldungen zum Mitmachen bei s.lettmann@warstein.de bzw. Telefon 02902-81226.

Infokasten

„Starke Frauen – starke Stimmen“ am 10. Oktober,

Nächste Mitsing-Veranstaltung in der Neuen Aula

Singen macht glücklich – davon können alle bisherigen Teilnehmerinnen an der Mitsing-Veranstaltung „Starke Frauen – starke Stimmen“ regelrecht ein Lied singen. „Um der stetig wachsenden Zahl an Teilnehmerinnen gerecht zu werden, wollen wir die nächste Mitsing-Veranstaltung in der Neuen Aula in Belecke durchführen. Außerdem wollen wir gerne, durch die Ortsteile tingeln‘, so dass wir möglichst viele Frauen auch ,zuhause‘ abholen“, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte Sylvia Lettmann.

Die Teilnehmerinnen erwartet Musik von Rock bis Pop, vom Oldie bis zu den aktuellen Charts, oder kurz: gute Musik zum Mitsingen und Mitfeiern. Sängerin Heike Sina begleitet einige Songs auf ihrer Gitarre, und andere laufen als Playback, die englischen und deutschen Texte werden zum Mitsingen an die Wand geworfen. Wer dabei sein möchte, kann sich einfach anmelden unter h.sina@warstein.de, vorbeikommen und mitmachen. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 10. Oktober, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in Kooperation mit der KI Kulturinitiative Warstein und die Teilnahme ist kostenfrei.