Mehr als Erziehung: Was Hunde wirklich brauchen

Hundetrainerin Kristina Schulte unterstützt Hundehalter beim Aufbau einer harmonischen und verlässlichen Hund-Mensch-Beziehung

Schon als Kind liebte Jule Hunde, ging mit Mina, der Labradorhündin ihrer Tante, regelmäßig spazieren. Doch ein eigener Hund kam für ihre Eltern nicht infrage. Heute lebt die 22-Jährige mit ihrem Mischling Rocco aus dem Tierschutz in Finnentrop. Doch der Alltag ist herausfordernd: Rocco zieht an der Leine und reagiert nicht zuverlässig auf den Rückruf. Deshalb sucht Jule Hilfe bei Kristina Schulte, zertifizierte Hundetrainerin, die in ihrer Hundeschule DOX in Attendorn Mensch-Hund-Teams begleitet.



„Die Geschichte von Jule und Rocco zeigt beispielhaft, dass eine geklärte Mensch-Hund-Beziehung die Basis für ein gutes Zusammenleben ist. Wenn der Hund sich am Menschen orientieren soll, muss der Mensch jemand sein, dem er gerne folgt und auf den er sich verlassen kann. Das gibt Sicherheit“, erklärt Kristina Schulte.



Hunde vom Züchter und aus dem Tierschutz

In ihrer Hundeschule bietet Kristina gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Team – darunter ihr Partner Dominic Stumpf – verschiedene Einzel- und Gruppentrainings an, passgenau für jedes Mensch-Hund-Team. Dabei betont Kristina, dass man die Hunderasse vor der Anschaffung sorgfältig prüfen sollte, um den passenden Hund für die eigenen Bedürfnisse und die jeweiligen Lebensumständen zu finden. Für Anfänger kann ein seriöser Züchter sinnvoll sein, da er seine Hunde und ihre Eigenschaften sehr gut kennt. Sie ergänzt: „Bei Tierschutzhunden ist die Einschätzung oft schwieriger, weil Herkunft und Charakter nur begrenzt bekannt sind. Besonders bei Direktimporten können unzuverlässige Angaben dazu führen, dass ein vermeintlich unkomplizierter Mischling sich als Herdenschutzhund mit deutlich territorialem Verhalten herausstellt.“

Action in der Hundeschule Hundetrainer Dominic Stumpf

Passgenaues Training

So unterschiedlich wie Hunde und ihre Besitzer sind, sind auch die Trainings und Coachings. „Wir begegnen den Kunden und ihren Hunden wohlwollend und holen sie dort ab, wo sie stehen“, beschreibt Hundetrainer Dominic Stumpf wichtige Grundsätze ihrer Hundeschule. „Ziel ist ein passgenaues Coaching mit Raum für persönliche Beratung. Wichtig ist, dass Halter lernen, klare und faire Grenzen zu setzen. Eine Erfahrung, die auch Jule im Training mit Rocco gemacht hat.“

Kristinas Leidenschaft für die felligen Vierbeiner entstand schon in ihrer Kindheit, so wie bei Jule: „Ich habe alle Wolfsblut-Bücher gelesen und wünschte mir einen ‚Wolf‘ an meiner Seite.“ Mit einem Tschechoslowakischen Wolfshund erfüllte sie sich später ihren „Wolf“-Traum, musste jedoch viel über Erziehung lernen. Diese Erfahrung und ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zur Hundetrainerin in Hamburg motivierten sie schließlich, ihren Job als Sozialpädagogin in der Kinder- und Jugendarbeit in Kirchhundem aufzugeben, eine Hundeschule zu gründen und fortan Menschen und Hunde zu begleiten.

Beim Hundetraining

Kristina und ihr Team haben bereits hunderte Mensch-Hund-Teams begleitet, auch Jule und Rocco sind heute gut eingespielt. Durch das Training hört Rocco zuverlässig und läuft entspannt an der Leine. Konflikte lassen sich schnell lösen – denn das Zusammenleben hängt entscheidend vom Menschen ab.