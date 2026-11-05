Mehr als drei Millionen Euro für die Bildungsinfrastruktur

Gemeinsam mit Akteuren der Schule, Politik, Verwaltung, Planer und Ortsvorsteher traf man sich vor Ort, um den offiziellen Spatenstich zu begehen. Die ersten Arbeiten begannen bereits im September dieses Jahres: Vorbereitende Maßnahmen für die Erweiterung starteten, ebenso sind schon Teilbereiche im Gebäude neustrukturiert und saniert worden. Die Schülerbücherei Boogle wurde umgebaut, wodurch ein weiterer Klassenraum entstanden ist. Auch der Musikraum wurde modernisiert, um auch diesen nutzen zu können, wenn im Rahmen der Erweiterungsmaßnahme andere Räume nicht zur Verfügung stehen.

Die bauliche Erweiterung des Europa-Gymnasiums wird in Holzrahmenbauweise errichtet. Insgesamt werden für die fünf neuen Klassenräume rund 325 Quadratmeter zusätzliche Nutzflächen geschaffen, davon 128 Quadratmeter in einem zweigeschossigen Anbau und weitere 195 Quadratmeter durch Aufstockung.

„In einem gemeinsamen Arbeitsworkshop mit Akteuren der Schule und dem beauftragten Architekturbüro haben sich ergänzende planerische Ansätze ergeben“, so Marc-Till Kampermann, Sachgebietsleiter Immobilien bei der Stadt Warstein. „Um ein modernes Lernumfeld zu schaffen, werden an den Anbau angrenzende Bestandsflächen im Erdgeschoss und im Obergeschoss zu offenen Lernbereichen, sogenannten „Clustern“ umgestaltet. Die Zusammenarbeit mit der Schule war hier sehr konstruktiv.“

„Wir schaffen zusätzliche Räume für G9 und verbessern zugleich dauerhaft die Bedingungen für modernes Lernen und stärken damit den Bildungsstandort Warstein insgesamt“, erklärt Sabine Leitner, Fachbereichsleiterin Bauen und Wohnen bei der Stadt Warstein.

Die gesamten Maßnahmen haben ein Investitionsvolumen von über drei Millionen Euro. Davon entfallen rund 2,7 Millionen Euro auf die Erweiterung, rund 200.000 Euro auf die Einrichtung und weitere 200.000 Euro sollen für Neustrukturierungen und Sanierungen im Bestandsgebäude eingesetzt werden. Das Projekt wird durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Fördermitteln in Höhe von ca. 764.000 Euro unterstützt.

„Eine gute schulische Infrastruktur ist ein entscheidender Baustein für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Mit insgesamt sogar über rund drei Millionen Euro investieren wir deshalb ganz bewusst in die Weiterentwicklung des Europa-Gymnasiums“, so Bürgermeister Maximilian Spinnrath.