Mehr als 30 Teilnehmende beim Basecamp-Stammtisch in Meschede-Wallen

Gemeinsame Keynote von Florian Breide und Andreas Wolff verbindet Motivation und zeitgemäße Kommunikation

Mehr als 30 Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Gründungsinteressierte kamen im September zum Basecamp-Startup-Stammtisch in Das LEO auf dem Wenkshof in Meschede-Wallen. Im Mittelpunkt des Abends standen der persönliche Austausch und eine gemeinsame Keynote der beiden Mescheder Gründer Florian Breide von Y Social und Andreas Wolff von W&B Solutions.

Vom eigenen Warum zur klaren Kommunikation

In ihrer aufeinander aufbauenden Keynote zeigten die beiden erfahrenen Gründer, wie eng Motivation und Kommunikation beim Aufbau eines Unternehmens zusammenhängen. Wer die persönliche Motivation hinter einer Geschäftsidee ehrlich herausarbeitet, schafft eine Grundlage für Authentizität, Ausdauer und Begeisterungsfähigkeit. Es geht nicht primär um die Fragen „Was tue ich?“ sondern vielmehr darum „Warum mache ich etwas?“. Und dieses „Warum“, dieses Mindset gilt es, gegenüber Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und eigenen Mitarbeitenden zu kommunizieren.

Der zweite Teil richtete den Blick auf Social Media. Die Referenten machten deutlich, dass Profile, Kurzvideos, Bewertungen und andere auffindbare Inhalte für junge Unternehmen häufig zu den ersten Kontaktpunkten mit ihrer Zielgruppe gehören. Angesprochen wurden dabei u.a. Social Search, Kurzvideos, der Einsatz von KI in der Content-Produktion, direkte Anfragen und Käufe über Plattformen sowie der Aufbau von Vertrauen durch echte Einblicke, Referenzen und nachvollziehbare Ergebnisse.

Für die Umsetzung gaben Breide und Wolff den Teilnehmenden eine kompakte Arbeitsstruktur mit: ein konkretes 90-Tage-Ziel, eine klar beschriebene Zielgruppe, drei wiederkehrende Content-Säulen, ein verlässlicher Produktionsrhythmus und eine regelmäßige Auswertung der Ergebnisse. Die zentrale Botschaft: Entscheidend ist nicht die Menge veröffentlichter Beiträge, sondern die Fähigkeit, aus den Reaktionen der Zielgruppe zu lernen und die eigene Kommunikation weiterzuentwickeln.

Austausch in der regionalen Gründerszene

Nach der Keynote nutzten die Gäste die Gelegenheit, Fragen zu vertiefen, Erfahrungen zu teilen und neue Kontakte zu knüpfen. Damit erfüllte der Stammtisch erneut sein Ziel, Menschen aus der regionalen Gründerszene in einem unkomplizierten Rahmen zusammenzubringen.

„Gute Ideen entwickeln sich häufig im Austausch mit anderen weiter. Mit dem Basecamp-Stammtisch möchten wir Gründerinnen und Gründern sowie Gründungsinteressierten die Möglichkeit geben, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen“, sagt Christina Wolff von der Wirtschaftsförderung Meschede.

Basecamp als gemeinsame Initiative

Basecamp ist eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderungen Meschede und Arnsberg, der wiSta Sundern, des STARTERCENTERS NRW und von Homebase Sauerland. Die Partner unterstützen mit dem Format die Vernetzung der regionalen Gründerszene und schaffen eine Plattform für Austausch, neue Kontakte und unternehmerische Impulse.