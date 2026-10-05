Mehr als 2.500 Besucher bei der BerufsInfoBörse 2026 in Meschede

An zwei Messetagen standen berufliche Perspektiven in Meschede und der Region, persönliche Gespräche und praktische Einblicke in die Arbeitswelt im Mittelpunkt.

Organisiert wurde die BIB gemeinsam von der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft (IMW), dem Berufskolleg Meschede (BKM) und der Wirtschaftsförderung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Während sich der Freitag insbesondere an Schulklassen aus Meschede und der Umgebung richtete, bot der Samstag allen Arbeitswelt-Interessierten Gelegenheit, die Unternehmen und ihre Ausbildungs- und Jobangebote kennenzulernen. „Die große Zahl an Besucherinnen und Besuchern zeigt, wie groß das Interesse an den beruflichen Möglichkeiten unserer Region ist. Die BIB bietet die Gelegenheit, Unternehmen persönlich kennenzulernen und direkt Fragen zu stellen – ob es um ein Praktikum, eine Ausbildung, ein Studium oder einen neuen Arbeitsplatz geht“, sagt Christina Wolff von der Wirtschaftsförderung Meschede.

Berufe entdecken und direkt ins Gespräch kommen

In der Sporthalle, der Pausenhalle und auf dem Außengelände präsentierten die Aussteller trotz Umbaustart eindrucksvoll ihre Ausbildungsberufe, Tätigkeitsfelder und beruflichen Einstiegsmöglichkeiten. Mitmachaktionen ermöglichten es, Tätigkeiten selbst auszuprobieren und einen konkreten Eindruck von unterschiedlichen Berufsbildern zu gewinnen. So konnten die Gäste eigene Interessen erkunden und auch Berufe kennenlernen, die sie bislang noch nicht für sich in Betracht gezogen hatten.

Eine zentrale Rolle spielte der direkte Austausch mit Ausbilderinnen und Ausbildern, Auszubildenden, Personalverantwortlichen und Vertreterinnen und Vertretern der Geschäftsleitung. An den Messeständen ließen sich Fragen zu Voraussetzungen, Arbeitsalltag und Entwicklungsmöglichkeiten unkompliziert klären. Zugleich boten die Gespräche Ansatzpunkte für Berufsfelderkundung, Praktika, Ausbildung, Studium und den Einstieg in einen neuen Arbeitsplatz.

Damit verband die BIB die Berufsorientierung junger Menschen mit Angeboten für Fachkräfte und andere Jobsuchende. Die hohe Besucherzahl unterstreicht das Interesse an den beruflichen Möglichkeiten der heimischen Wirtschaft.

Quelle: Wirtschaftsförderung Meschede/Steffi Kroggel

Berufliche Bildung in der Praxis erleben

Auch das Berufskolleg Meschede öffnete seine Werkstätten und Lehrbereiche. Gäste erhielten Einblicke in die verschiedenen Bildungsgänge und konnten erleben, wie schulisches Lernen und berufliche Praxis miteinander verbunden sind. Die Kombination aus Unternehmenspräsentationen und offenen Lernbereichen machte die Vielfalt beruflicher Bildung unmittelbar erfahrbar. „Berufliche Orientierung wird konkret, wenn junge Menschen Tätigkeiten selbst ausprobieren und ihre Fragen direkt stellen können. Mit unseren offenen Werkstätten, Küchen und Lehrbereichen haben wir gezeigt, wie vielfältig berufliche Bildung ist und wie eng sie mit der Praxis in den Unternehmen zusammenhängt“, berichtet Carsten Placht, Schulleiter des Berufskollegs Meschede.

Quelle: Wirtschaftsförderung Meschede/Steffi Kroggel Persönliche Gespräche und eigenes Ausprobieren standen an den Messeständen im Fokus.

UnternehmensWochen vertiefen Einblicke in die Berufswelt

Im Anschluss an die BerufsInfoBörse laufen noch bis zum 9. Oktober die sich anschließenden Mescheder UnternehmensWochen. Bei Betriebsführungen, Gesprächen mit Mitarbeitenden und Auszubildenden sowie praxisnahen Angeboten erfahren Interessierte direkt in den Unternehmen mehr über den Arbeitsalltag und die Ausbildungs- und Karrierechancen. So können die auf der Messe gewonnenen Eindrücke vertieft und weitere Schritte in Richtung Praktika und Ausbildung gemacht werden.

Die nächste BerufsInfoBörse findet am 24. und 25. September 2027 statt. Weitere Infos unter www.bib-meschede.de