Mehr Abwechslung in der Küche: So kochen Sie lecker und ausgewogen

Sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren, bringt viele Vorteile mit sich: Wir fühlen uns vitaler und stärker, sind grundsätzlich fitter und sehen auch gesünder aus. Im stressigen Alltag ist es allerdings öfter so, dass Zeit, Muße und Inspiration fehlen, um ausgiebig zu kochen. Die Arbeit drängt, die Kinder wollen betreut werden, die freien Stunden mit Partnern und Freunden sollen auch nicht zu kurz kommen. Die Freizeit lässt sich im Sauerland vielfältig gestalten. Da fällt es manchmal umso schwerer, sich motiviert hinter den Herd zu stellen. Mit etwas Organisation und Planung ist es allerdings gar nicht so aufwändig, regelmäßig etwas Frisches auf den Tisch zu zaubern.

Holen Sie sich Inspiration!

Wer immer nur die gleichen drei Rezepte kocht, hat vermutlich nach ein paar Wochen keine Lust mehr, den Kochlöffel zu schwingen. Achten Sie darauf, immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren, um inspiriert zu bleiben. Indem Sie mit Gewürzen experimentieren oder ab und zu Lebensmittel in den Speiseplan integrieren, die Sie weniger gut kennen, schulen Sie auch Ihren Gaumen. Dabei können Sie sich beispielsweise im Internet Rezeptinspirationen holen. Frisch zu kochen muss nicht aufwändig sein – es gibt viele schnelle und gesunde Rezepte, die innerhalb weniger Minuten zubereitet sind. Außerdem ist die Küche eine perfekte Möglichkeit, um die eigene Region kulinarisch besser kennenzulernen. Wie wäre es also damit, einmal einige Rezepte aus der typisch sauerländischen Küche auf den Tisch zu zaubern?

Zeit sparen bei der Vorbereitung

Nicht nur das Kochen an sich, auch das Einkaufen, Vorbereiten und Planen kostet Zeit. Um sich an dieser Stelle nicht zu verzetteln, ist es äußerst wertvoll, sich zuverlässige Routinen zu schaffen. So ist es beispielsweise mit einigen Tipps gar nicht so schwer, deutlich schneller durch den Bezahlvorgang an der Supermarktkasse zu kommen. Wer jeden Tag extra für Kleinigkeiten und einzelne Mahlzeiten in den Laden geht, braucht außerdem unnötig viel Zeit zum Einkaufen. Sinnvoller ist es, sich vorab grob zu überlegen, was benötigt wird und dann ein- bis zweimal pro Woche einen Großeinkauf zu starten. Doch wenn Ihnen selbst dafür die Zeit fehlt, ist das kein Grund, um auf Fast Food zurückzugreifen: Die meisten Supermärkte bieten heutzutage auch einen eigenen Lieferservice an. Dabei wählen Sie bequem von zuhause die Lebensmittel aus, die Sie benötigen, ohne dafür aus dem Haus zu müssen. Grundsätzlich spart es deutlich Zeit, wenn Sie einen groben Überblick darüber bekommen, welche Lebensmittel in welchen Mengen Sie etwa pro Woche benötigen. Versuchen Sie, Ihren Verbrauch für einige Wochen im Blick zu behalten, gegebenenfalls sogar aufzuschreiben. So wird es Ihnen später deutlich leichter fallen, zielgerichtet das einzukaufen, was Sie auch wirklich benötigen.

Frisches Grün immer parat haben

Bei diesem Tipp geht es vor allem um die gesunde Ernährung. Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die sich regelmäßig vornehmen, weniger Süßigkeiten zu essen? Dann sind Sie definitiv nicht allein. Ein Hauptgrund dafür, dass dieses Unterfangen allzu häufig scheitert, ist, dass viele Menschen Ihre Disziplin überschätzen. Das bedeutet, Sie kaufen Süßigkeiten und Fast Food im Supermarkt ein und versuchen dann, sich mit Willensstärke davon abzuhalten, diese auch zu essen. Damit machen Sie es sich jedoch unglaublich schwer. Sorgen Sie stattdessen besser dafür, dass vorwiegend gesunde und schnell zuzubereitende Lebensmittel in Ihrer Küche verfügbar sind. Auf diese Weise werden Sie beim kleinen Hunger in den seltensten Fällen in den Supermarkt gehen, um sich extra einen Schokoriegel zu kaufen. Stattdessen nehmen Sie vermutlich eher ein Stück Obst oder einen gesunden Snack, der verfügbar ist, aus dem Regal. Ihre Gesundheit wird es Ihnen langfristig danken!