MEDIGUYS®: Betriebliche Ersthelfer und Erste Hilfe

Erste Hilfe-Ausbildung

Wie wichtig es ist, sich auf Ersthelferinnen und Ersthelfer verlassen zu können, wenn es zum Notfall kommt, zeigt sich spätestens bei einem Unfall im Unternehmen. Dann sind ein kühler Kopf und Fachkenntnisse gefragt, die ein Laie schlicht nicht haben kann. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss es Ersthelfer in jedem Unternehmen geben. Die Kosten für einen entsprechenden Kurs werden von den Berufsgenossenschaften beziehungsweise den Unfallkassen übernommen.

Was bringt eine Erste Hilfe-Ausbildung?

Die Teilnehmer unserer Ersthelfer-Ausbildung sind nach Abschluss unseres Kurses in der Lage, verschiedene anerkannte Maßnahmen nach geltenden Standards anzuwenden. Damit die Teilnehmer anschließend in der Lage sind, sich in einem Notfall selbstbewusst und sicher verhalten zu können, legen wir einen besonderen Fokus auf eine praxisorientierte Ausbildung. Die Ausbildung zur Ersthelferin oder zum Ersthelfer besteht aus unserem Erste Hilfe-Lehrgang, der neun Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten umfasst. Damit die Ausgebildeten anschließend Ersthelfer bleiben können, ist alle zwei Jahre eine Fortbildung nötig. Die Erste Hilfe- Fortbildung umfasst wiederum neun Unterrichtseinheiten.

Beide Lehrgänge können nur von speziell zertifizierten Stellen durchgeführt werden – wie zum Beispiel bei MEDIGUYS®. Die Lehrgangsgebühren werden von den Unfallversicherungsträgern in Form von Pauschalgebühren getragen und direkt mit den Ausbildungsstellen abgerechnet. Weitere Lehrgangsgebühren entstehen nicht – weder für die Teilnehmer noch für die Unternehmen. Lediglich die Entgeltfortzahlung für die Angestellten und Fahrtkosten müssen Unternehmen natürlich berücksichtigen.