Medien-Kampagne konzipiert: Auszubildende der Paul Köster GmbH wagen spannendes Experiment

Ziel: Junge Menschen für eine Ausbildung im Jahr 2021 begeistern

Die Eltern auf Facebook, die Kinder auf Instagram – aber beide Zielgruppen werden insbesondere über klassische Zeitungen erreicht. Das ist das überraschende Ergebnis eines AzubiWorkshops des mittelständischen Maschinenbauunternehmens Paul Köster aus Medebach. An zwei Tagen haben die fünf Nachwuchs-Kräfte Helen Müller, Luca Kuhnhenne, Jannis Pröpper, Leon Ittermann und Micha Schmidt Anfang September unter dem Motto „Marketing Takeover – Azubis4Azubis“ eine Medien-Kampagne von A bis Z konzipiert und umgesetzt. Ziel war es, junge Menschen aus der Region

über unterschiedliche Medienkanäle nicht nur zu erreichen, sondern sie für eine Ausbildung bei der Paul Köster GmbH im kommenden Jahr zu begeistern. Jetzt wurde die insgesamt 14-tägige Kampagne beendet

und die Projekt-Beteiligten sind gespannt darauf, ob und in welcher Qualität sowie Quantität sich ihre Kampagne in tatsächlich eingereichten Bewerbungen messen lassen wird.

Der Fachkräftemangel und die stetige Suche nach Nachwuchskräften in acht verschiedenen Ausbildungsberufen und zwei dualen Studiengängen bei der Paul Köster GmbH fordern immer neue Ideen, um junge Menschen aus der Region zu erreichen, anzusprechen und für eine Ausbildung beim

Medebacher Maschinenbauer zu begeistern. Von Karrieremessen über PR und Zeitungsanzeigen bis hin zur Online-Werbung versuchen viele Unternehmen seit Jahren ihre Zielgruppe zu erreichen. Doch selten ist eindeutig erkennbar, welcher Weg der richtige ist. „Bisher konnten wir mit der Mischung aus allen Kanälen das Interesse junger Menschen in der Region wecken, doch durch die Absage aller Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie ist ein wichtiger Bereich zur Gewinnung von Nachwuchskräften von heute auf morgen weggebrochen. Auch die Zahlen der Bewerbungen für handwerkliche Berufe sinken seit Jahren – daher wollten wir die aktuelle Situation nutzen, um auf Ursachenforschung zu gehen“, berichtet Ann-Kathrin Huneck, Mitarbeiterin im Bereich Marketing und Kommunikation bei der Paul Köster GmbH. In diesem Zusammenhang kam die Idee für einen AzubiWorkshop, in welchem die Azubis praxisnahe Einblicke in den Bereich Marketing gewinnen konnten und gleichzeitig eine eigene Werbekampagne erstellen durften.

Analyse der Mediennutzung und Ideen-Sammlung

Ganz konkret haben die fünf Azubis aus verschiedenen Ausbildungsberufen am ersten Workshop-Tag ihre Mediennutzung analysiert, sogenannte Personas erstellt, verfügbare Werbekanäle ihres Arbeitgebers untersucht und Ideen für medienwirksame Auftritte gesammelt. Schnell wurde klar, dass sie in „ihrer Kampagne“ über die Ausbildungsberufe berichten und Interessenten für Fragen zur Verfügung stehen wollen. Der finanzielle Rahmen belief sich für das gesamte Projekt auf ein dreistelliges Budget, welches neben den Marketing-Kampagnen über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram zwar keine ganzseitige Anzeige in Printmedien zuließ, dennoch war es eine überraschende Erkenntnis für alle, dass diese Anzeige trotz vieler digitaler Alternativen die erste Wahl gewesen wäre. Konzentriert hat sich das Quintett am Ende auf eine Anzeigenserie bei Instagram.

Ein anspruchsvolles Projekt, schließlich galt es, die Theorie in die Praxis umzusetzen. So wurde am zweiten Workshoptag fleißig getextet, fotografiert, die Zielgruppe festgelegt und geplant, bevor die erste AzubiKampagne in der Unternehmensgeschichte der Paul Köster GmbH veröffentlicht wurde. Acht attraktive Beiträge sind es insgesamt geworden. Mit einer sehr großen Reichweite, denn auch die gesamte Belegschaft der Paul Köster GmbH unterstützte das Projekt, indem die Posts fleißig geteilt wurden. Kommentare, Nachfragen und Nachrichten als Reaktionen auf die Beiträge haben die fünf ProjektManager, die für ihr Engagement auch ein kleines Dankeschön erhielten, selbstständig beantwortet und werden dies auch weiterhin tun, denn der letzte Post ist erst vor wenigen Tagen online gegangen.

Wichtige Erkenntnisse für Werbearbeit gewonnen

„Wir sind absolut zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen der Kampagne und gleichzeitig konnten wir wichtige Informationen für unsere zukünftige Werbearbeit gewinnen. Ich denke, wir werden das Format in Zukunft wiederholen und ich bin mir sicher, dass es auch im nächsten Workshop einige Überraschungen im Hinblick auf die Mediennutzung der jungen Generationen geben wird“, so das Fazit von Hildegard Köster, Personalleiterin der Paul Köster GmbH.

• Die Paul Köster GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen aus Medebach im Sauerland mit einer über 100-jährigen Firmengeschichte;

• Die Expertise und Leidenschaft des Unternehmens liegt im Sondermaschinenbau;

• Knapp 300 MitarbeiterInnen sind bei Paul Köster beschäftigt;

• In den vergangenen 11 Jahren wurden alle 88 Auszubildenden übernommen;

• Das Unternehmen bietet ausgezeichnete berufliche Chancen für Fachkräfte, Praktika und Ausbildungen für Schulabgänger sowie Schülerinnen und Schüler, die sich im Berufsfindungsprozess befinden;

• Auch duale Studiengänge in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik werden in Kooperation mit der Fachhochschule Meschede sowie mit der Technischen Hochschule Mittelhessen in Frankenberg angeboten;

• Weitere Infos zum Unternehmen, zu Arbeits- und Ausbildungs-Angeboten sowie Praktika gibt es im Internet unter www.paul-koester.de.