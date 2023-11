Medaillenregen beim Deutschland-Cup in Bremen

Am zweiten November Wochenende fand in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen der Deutschland-Cup der Rhönradturner statt. Bei 4 Qualifikationswettkämpfen haben sich 7 Turnerinnen und Turner des Ski-Club Brilon für den Deutschland-Cup qualifiziert sowie als Ersatzturnerinnen Elif Kantar, Amelie und Maria Fritsch. Unsere Briloner gehören damit wieder einmal zu den Besten Turnerinnen aus NRW.

Am Samstag fanden die Wettkämpfe der Jüngsten und der 25+ Turner und Turnerinnen statt. Dort hatte der Ski-Club Brilon 2 Turnerinnen am Start. Bei 34 Startern in der Altersklasse, der 11/12-jährigen in der Disziplin „Gerade“ belegte Ida Kelm den 17. Platz und Pia Steinkemper einen hervorragenden 2. Platz. Paula Schodrock hätte ebenfalls sehr gute Chancen gehabt, konnte aber leider aufgrund einer Klassenfahrt nicht teilnehmen.

Quelle: Rhönrad Brilon

Am Sonntag startete Jamie Krämer mit ihrer ausgezeichneten Geradekür und belegte dort den 1. Platz und wurde Deutsche-Meisterin in der Altersklasse 17/18. Inken Albaum belegte beim Geradeturnen in ihrer Altersklasse 19-24 einen hervorragenden 2. Platz. In der Disziplin „Sprung“ konnte Hannah Süreth ihre sportliche Leistung zeigen und sich somit ebenfalls den 2. Platz sichern. Außerdem startete bei den männlichen Turnern in der Altersklasse 19-24 Finn-Luca Westermann, der sich einen sehr guten 3. Platz erturnte.

21 Turner und Turnerinnen, davon 7 aus Brilon, haben gemeinsam für den Westfälischen Turnerbund e.V. geturnt und die Länderwertung für sich entschieden.