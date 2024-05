In den beiden bisher erschienenen Büchern „Matilda schwärmt für Bienen“ und „Matilda findet das Bienen-Paradies“ findet die Protagonistin Matilda eine fast leblose Bien und kümmert sich um sie. Dabei lernt sie eine freundliche Polizistin, einen Imker und dessen Sohn Milan kennen, der ihr das faszinierende Leben eines Bienenvolkes erklärt. Im zweiten Band erfährt Matilda bei einem Schulausflug in den Zoo, warum Bienen für die Bestäubung so wichtig sind und wieso wir Menschen davon nur profitieren. Jetzt erscheint der dritte Band in dieser Reihe: Matilda und das Konzert der Bienen. Wie die beiden anderen Geschichten erscheint auch dieser Matilda-Band im Sauerländer WOLL-Verlag.

Im dritten Matilda-Band wird ein Theaterstück aufgeführt. Das Theaterstück kann von Kindergruppen und Schulklassen nachgespielt werden.

Quelle: WOLL-Verlag

Außerdem wird in dem Theaterstück das Bienenlied gespielt und gesungen. Und so klingt das Bienenlied!

Und so klingen die einzelnen Stimmen!

Bienenlied – Alle Instrumente

Klarinette – 3. Stimme

Flöte – 1. Stimme

Saxophon – 2. Stimme

Tuba – 4. Stimme

Und dazu gibt es natürlich auch die Noten!